Na Rì: Phát hiện nam giới tử vong đêm cuối năm

Chiếc xe máy tại hiện trường.

Cụ thể, khoảng 21h20 phút, ngày 27/01/2025, trong lúc tuần tra đêm, lực lượng Công an xã Trần Phú phát hiện có chiếc xe máy để ven đường. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, Công an xã lại gần kiểm tra thì phát hiện thi thể nam giới bị cháy nằm cạnh xe máy. Nạn nhân được xác định là anh C.V.M, sinh năm 1990, trú thôn Khu Chợ, xã Trần Phú.

Công an xã Trần Phú lập tức phong tỏa, bảo vệ hiện trường và báo cáo với Công an huyện. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lập biên bản, lực lượng Công an đã bàn giao thi thể cho gia đình làm mai táng.

Theo một số người dân địa phương cho biết, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, anh M không có biểu hiện bất thường gì, chiếc xe máy tại hiện trường là anh M mượn của người khác.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ./.