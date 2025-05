Nam sinh bị đánh hội đồng, gây thương tích nghiêm trọng

Sự việc đã được Công an phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao vào cuộc làm rõ.

4 học sinh có hành vi đánh bạn và quay video được xác định là: T.A.Đ, sinh năm 2010; B.T.N.D, sinh năm 2010, học sinh lớp 9A5; G.P.V, sinh năm 2010; T.B.K, sinh năm 2011, học sinh lớp 8A4, Trường THCS Bắc Kạn. Trong đó G.P.V có nhiệm vụ sử dụng điện thoại của T.A.Đ để quay video quá trình 03 bạn còn lại đánh N.H.H, sinh năm 2011, học sinh lớp 8A2 cùng trường.

Nguyên nhân là do T.A.Đ đăng bán diều, N.H.H có liên hệ để hỏi, tuy nhiên sau đó không mua. Đồng thời tại buổi làm việc T.A.Đ lại đưa ra một lý do nữa đó là do N.H.H nhắn tin với bạn gái T.A.Đ (là học sinh THCS trên địa bàn thành phố) nên T.A.Đ và bạn gái mới xảy ra mâu thuẫn. Dù N.H.H đã chụp màn hình tin nhắn chuyển cho T.A.Đ để chứng minh, nhưng Đ vẫn không tin. 08 giờ ngày 05/5, đang trong giờ giải lao T.A.Đ đã nhờ một bạn cùng trường nhắn N.H.H đến khu vực nhà thực hành của trường. Tại đây H bị T. A.Đ và B.T.N.D đánh, khi đó T.B.K can ngăn và sự việc dừng lại.

Tiếp đó đến khoảng 10h cùng ngày thì T.B.K lại tìm đến N.H. H ghì cổ đưa đến nhà vệ sinh của trường thì gặp Đ, D và V đợi sẵn. K bắt H nhận là cướp người yêu của Đ rồi D, Đ, V lao vào dùng chân, tay đấm, đá túi bụi khiến Hoàng không kịp phản kháng. Chỉ khi nghe thấy tiếng hô “cô giáo đến” cả nhóm mới dừng lại.

Do trước đó vào cuối tháng 4, H từng bị K đánh; ngày 04/5, Đ và K đã gọi H đến khu vực bãi đất trống thuộc tổ 12, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn tiếp tục đánh nên H rất sợ hãi, không dám chia sẻ với ai. Kết quả chụp cắt lớp ngày 11/5 cho thấy H bị gãy cung trước xương sườn 5, 6, 7 bên trái và có khí trong khớp vai trái.

​Đây không phải lần đầu tại Bắc Kạn xảy ra bạo lực học đường, những vụ việc đó cũng đã được truyền thông cảnh tỉnh, tuy nhiên sự việc vẫn tiếp diễn. Vụ việc được chính “thủ phạm” chia sẻ cho bạn bè thông qua mạng xã hội gây tác động tiêu cực tới tâm lý học sinh khi đến trường, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục. Vì vậy, gia đình và nhà trường cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong quản lý giáo dục con em, không để xảy ra những vụ việc tương tự.

Đồng thời các hành vi chia sẻ hình ảnh, video bạo lực trên không gian mạng đã vi phạm Luật An ninh mạng, có thể phải chịu xử lý theo quy định. Hiện Cơ quan Công an tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để giải quyết vụ việc./.