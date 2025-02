Ngân Sơn cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ ngay sau Tết Nguyên đán

Huyện ủy Ngân Sơn báo cáo đã chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 45/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Huyện đặc biệt quan tâm an sinh xã hội, chăm lo Tết cho Nhân dân, đồng thời tăng cường phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp với huyện Ngân Sơn.

Các hoạt động kinh doanh, thương mại tại thời điểm trước, trong và sau Tết trên địa bàn diễn ra ổn định với nhiều mặt hàng phục vụ Tết phong phú, đa dạng. Công tác chăm lo, chuẩn bị Tết cho Nhân dân được quan tâm đầy đủ. Tổng số quà được các cấp, ngành và các tổ chức thăm, tặng trong dịp tết gồm 3.155 suất quà với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng; hỗ trợ cứu đói 244 hộ, 803 nhân khẩu với trên 12 nghìn kg gạo...

Trong dịp Tết, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức vui tươi, lành mạnh gắn với các lễ hội truyền thống của các địa phương. Việc đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định, không có phạm pháp hình sự xảy ra. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 được triển khai theo đúng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn. Thực hiện khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ cho 152 công dân. Đã phát lệnh gọi công dân nhập ngũ 80 công dân (chính thức 76, dự bị 04), trong đó có 15 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Đồng chí Nông Bình Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

Đối với công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chuẩn bị tốt công tác xây dựng văn kiện đại hội, công tác nhân sự cấp ủy. Chuẩn bị mọi điều kiện cho tổ chức Đại hội điểm tại xã Đức Vân (dự kiến tổ chức ngày 20/03/2025). Huyện đã chỉ đạo các xã tổ chức đại hội với 19/154 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ cơ sở (10/10 xã, thị trấn đã tổ chức xong đại hội điểm). Năm 2025 huyện Ngân Sơn dự kiến phấn đấu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 555 hộ, làm nhà mới cho 458 hộ, sửa chữa nhà cho 97 hộ...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của huyện, đặc biệt là việc chấp hành Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ để Nhân dân đón xuân vui tươi an toàn. Biểu dương và ghi nhận tinh thần sẵn sàng bắt tay ngay vào công việc sau những ngày nghỉ Tết của lãnh đạo và công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị của huyện Ngân Sơn. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Đồng chí đề nghị huyện Ngân Sơn tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp. Kiểm tra việc sắp xếp, tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18 của Trung ương. Liên quan tới việc sắp xếp bộ máy thuộc lực lượng Công an huyện sau sắp xếp, tỉnh sẽ có hướng dẫn cụ thể đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ngân Sơn là một trong hai huyện có số nhà tạm, nhà dột nát cần làm mới lớn nhất tỉnh. Ban Chỉ đạo của huyện cần xác định lộ trình cụ thể trong quý I năm 2025 sẽ xóa được bao nhiêu nhà, phân công các thành viên phụ trách xã, thôn để kịp thời nắm bắt và chỉ đạo sát. Ngay từ tháng đầu năm huyện tập trung chỉ đạo tốt công tác sản xuất nông, lâm nghiệp, các chương trình, dự án theo nhiệm vụ được giao.../.