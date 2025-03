Ngân Sơn vào vụ thu hoạch thuốc lá

Cánh đồng trồng cây thuốc lá tại xã Hiệp Lực.

Năm 2025 huyện Ngân Sơn trồng được hơn 971,7ha cây thuốc lá, đạt 114% kế hoạch. Hiện một số diện tích cây đang trong giai đoạn phát triển thân lá, một số diện tích đã cho thu hoạch. Tuy nhiên thời tiết từ đầu kỳ ít mưa, khô hạn kéo dài nên nhiều diện tích sinh trưởng và phát triển chậm.

Về các xã Hiệp Lực, Thuần Mang huyện Ngân Sơn những ngày này, không khó để thấy những cánh đồng thuốc lá xanh ngát. Một số diện tích đã cho hoạch, bà con phấn khởi vì năm nay chất lượng thuốc lá tốt, năng suất cao.

Những diện tích thuốc lá cho thu hoạch đầu tiên.

Ông Nguyễn Triệu Tạ, thôn Bản Giang, xã Thuần Mang cho hay: "Lâu nay gia đình trồng cây thuốc lá trên những diện tích đất thiếu nước, chỉ trồng được một vụ lúa mùa. Lúc đầu do chưa có kinh nghiệm nên sản phẩm cây thuốc lá không được tốt. Sau khi được Công ty thu mua thuốc lá và chính quyền xã tập huấn cách trồng, chăm sóc, cách sấy khô thuốc lá đến nay sản phẩm do gia đình làm ra đã tốt hơn. Từ khi trồng cây thuốc lá, gia đình có nguồn thu ổn định hơn, so với cây lúa, cây ngô và các cây màu khác, cây thuốc lá đem lợi nhuận cao hơn nhiều".

Ông Triệu Văn Cuối, thôn Nà Chúa, xã Thuần Mang chia sẻ: "Năm ngoài gia đình tôi trồng 5000m2 năm nay tăng thêm 1000m2 nữa. Mặc dù khá tốn công chăm sóc, thường xuyên phải kiểm tra để phát hiện sâu bệnh gây hại, nhưng bù lại cây thuốc lá cho thu nhập khá ổn định, sau bán sản phẩm có khoản tiền để trang trải cuộc sống. Hiện nay, diện tích cây thuốc lá của gia đình đã cho thu hái lứa đầu tiên".

Thuốc lá sau khi thu về sẽ được sấy bằng lò.

Có thể thấy, cây thuốc lá trở thành cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân huyện Ngân Sơn, nhiều hộ đã thoát nghèo, có thu nhập khá. Cây thuốc lá phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây; bên cạnh đó, việc có doanh nghiệp đồng hành đầu tư ứng trước vật tư nông nghiệp, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức tập huấn kỹ thuật khiến người dân yên tâm sản xuất.

Thu hoạch và vận chuyển lá thuốc nguyên liệu.

Bà con phấn khởi bước vào vụ thu hoạch thuốc lá.

Hiện chính quyền địa phương đang đẩy mạnh giám sát hoạt động thu mua sản phẩm thuốc lá của các công ty, đảm bảo đúng giá theo thỏa thuận ban đầu, bảo vệ lợi ích cho cả người dân và doanh nghiệp. Khuyến khích người dân trồng, chăm sóc sử dụng chế phẩm sinh học thay thế thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường bảo vệ đất và không làm thoái hóa bạc màu đất./.