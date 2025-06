Nghiệm thu, bàn giao nhà hỗ trợ hộ nghèo

Bàn giao nhà cho gia đình ông Triệu Tiến Tư , thôn Hồng Tiến, xã Nguyên Phúc (Bạch Thông).

Tại xã Thuần Mang, đoàn đã nghiệm thu và bàn giao nhà ở cho 03 hộ gia đình gồm: ông Nông Văn Chắn (thôn Thị Xuân), ông Phùng Văn Sùng và ông Giàng Mí Phình (thôn Cốc Ỏ). Tại xã Nguyên Phúc, 03 hộ dân được hỗ trợ nhà ở gồm: Ông Triệu Tiến Tư, bà Triệu Thị Quan (thôn Hồng Tiến) và bà Nông Thị Nhảy (thôn Nà Rào). Những phần quà ý nghĩa cũng đã được trao tận tay các hộ gia đình, góp phần động viên, chia sẻ với bà con trong quá trình ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi bàn giao, lãnh đạo Công an tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định: Việc hỗ trợ nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm bảo đảm an sinh xã hội, lực lượng Công an Bắc Kạn rất vinh dự được đồng hành trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm và sự sẻ chia của lực lượng Công an nhân dân, thể hiện rõ nét tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Lãnh đạo hai ngành mong muốn các hộ dân sớm ổn định cuộc sống, tích cực lao động, sản xuất, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Tại xã Nguyên Phúc, cán bộ, công chức xã, lực lượng Công an xã cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn đã tổ chức quyên góp, ủng hộ hỗ trợ 01 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn kéo điện lưới và lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt.

Trong quá trình triển khai, cán bộ, công chức, lực lượng Công an xã, lực lượng tham gia đảm bảo ANTT tại cơ sở, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân đã hỗ trợ ngày công để làm nền móng, góp phần tiết kiệm chi phí xây dựng. Nhờ nguồn kinh phí tiết kiệm được từ việc huy động công sức cộng đồng, hộ dân đã có thêm điều kiện để mua sắm bàn ghế, giường ngủ và các vật dụng thiết yếu khác.