Nghiên Loan khánh thành nhà bán trú cho học sinh trị giá 3 tỷ đồng

BBK - Sáng 09/01, huyện Pác Nặm phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành công trình nhà bán trú cho học sinh Trường PTDTBT THCS Nghiên Loan.

Quang cảnh buổi lễ.

Công trình nhà ở bán trú Trường PTDTBT THCS Nghiên Loan do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tài trợ kinh phí xây dựng. Khởi công từ tháng 12/2023, công trình có quy mô 02 tầng, 08 phòng ở với tổng diện tích xây dựng 249m2 , kết cấu nhà khung bê tông cốt thép toàn khối, tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng. Đến nay công trình đã hoàn thành, đảm bảo các điều kiện để đưa vào sử dụng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình.

Công trình đưa vào sử dụng góp phần giúp địa phương từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" trong nhà trường.

Đây là một trong những hoạt động hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Pác Nặm của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Trong những năm qua, Tập đoàn luôn tích cực phối hợp với chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Pác Nặm trong nhiều hoạt động, nhất là trong công tác tuyển sinh công nhân lao động các nghề mỏ hầm lò và góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn./.