Nhà giàn DK1/14 cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Tiếp nhận ngư dân từ tàu cá lên Nhà giàn DK1/14.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 14/4, Nhà giàn DK1/14 nhận được tín hiệu thông tin cấp cứu từ tàu cá số hiệu BĐ 96723TS, do anh Ngô Trái, sinh năm 1975; quê quán ở Hoài Hải, TX. Hoài Nhơn, Bình Định làm Thuyền trưởng (chủ Tàu); đang đánh bắt trên hướng Đông - Bắc cách nhà giàn DK1/14 khoảng 1,5 Hải lý.

Theo thông tin nhận được, tàu cá BĐ 96723TS trong quá trình đánh bắt thủy sản, có 01 ngư dân không may bị thương ở đầu do trượt ngã, cần nhà giàn hỗ trợ cấp cứu.

Tiến hành khâu vết thương cho ngư dân bị nạn.

Được biết, ngư dân bị nạn là anh Nguyễn Văn Vương, thuyền viên; sinh ngày 25/02/1982; quê quán ở Hoài Hải, TX. Hoài Nhơn, Bình Định. Quá trình đánh bắt cá do hệ thống bóng đèn của tàu bị hỏng, Anh Vương lên giàn mát tàu để sửa chữa, không may bị gãy thân cây ngang giàn bóng đèn té ngã, đầu bị va đập vào lan can tàu và rơi xuống nước. Anh em trên tàu đã tổ chức cứu vớt và đưa đến nhà giàn DK1/14 cấp cứu trong tình trạng bị mất máu nhiều, vết thương rách phía sau đầu bên phải.

Quân y nhà giàn đã tiến hành cấp cứu cầm máu, khử khuẩn, khâu vết thương, cấp phát thuốc uống và các nhu yếu phẩm đường, sữa để ngư dân phục hồi sức khỏe.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/14 đưa ngư dân về tàu cá an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn đã thăm hỏi, động viên, khuyến cáo chủ tàu đưa bệnh nhân về bờ kiểm tra theo dõi sức khỏe tại trung tâm y tế tuyến trên. Sau khi cấp cứu xong, tình trạng sức khỏe ổn định, ngư dân tỉnh táo, rời nhà giàn về tàu bảo đảm an toàn./.