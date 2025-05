Nhanh chóng trao trả lại tài sản cho du khách Pháp

BBK- Du khách người Pháp trên đường đến hồ Ba Bể tham quan đã đánh rơi chiếc ba lô và toàn bộ giấy tờ tuỳ thân quan trọng. Rất may một công dân xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã nhặt được và liên hệ với Công an xã để tìm chủ tài sản.

Công an xã Phúc Lộc và Công an thị trấn Chợ Rã trao trả tài sản cho du khách.

Khoảng 12h ngày 21/5, Bà Lương Thị Làn, thôn Nà Khao, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể đã nhặt được chiếc ba lô trên đường QL279 qua địa phận thôn Nà Khao. Bên trong balo có hộ chiếu của anh ADAM RAMSIS, sinh năm 2002, quốc tịch Pháp và một số đồ vật khác. Nhận định đây có thể là tài sản của du khách, người dân này đã chủ động thông tin đến Công an xã Phúc Lộc. Sau khi tiếp nhận tài sản từ công dân, Công an xã đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời liên hệ với Công an các xã và đăng tải thông trên facebook Công an xã Phúc Lộc.

Khoảng 15h cùng ngày, Công an thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể tiếp nhận trình báo của một công dân nước ngoài về việc nhờ hỗ trợ tìm kiếm tài sản bị rơi trong quá trình di chuyển từ tỉnh Cao Bằng đến huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Sau 45 phút, Công an xã Phúc Lộc đã đem tài sản đến Công an thị trấn Chợ Rã kiểm tra xác minh và trao trả cho du khách. Anh ADAM RAMSIS cảm kích trước việc làm của lực lượng Công an Việt Nam, đồng thời gửi lời cảm ơn tới người đã nhặt được tài sản của mình. Anh nghĩ rằng mất giấy tờ, chuyến du lịch của mình đã phải dừng lại, nhưng may mắn được sự hỗ trợ của người dân và lực lượng Công an, anh lại có cơ hội tham quan, du lịch tại đây./.