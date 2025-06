Nhiều điểm mới trong sát hạch lái xe

BBK - Hiện nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn đang tập trung tổ chức các kỳ sát hạch, cấp giấy phép lái xe kể từ khi tiếp nhận nhiệm vụ từ sở Giao thông vận tải. Việc sát hạch lái xe do ngành Công an tổ chức có những điểm mới, hướng tới minh bạch, công bằng, tạo thuận lợi cho người dân.

Thí sinh thi đạt nội dung nào sẽ được công nhận và bảo lưu nội dung đó.

Trong kỳ thi sát hạch lái xe ô tô, thí sinh vẫn tham gia thi 4 nội dung gồm: Lý thuyết, mô phỏng, lái xe trong hình và lái xe trên đường. Tuy nhiên, điểm mới đáng chú ý là kết quả từng nội dung thi sẽ được công nhận và bảo lưu trong vòng một năm. Nếu thi không đạt một phần (lý thuyết hoặc thực hành), thí sinh vẫn có thể thi tiếp phần còn lại và chỉ cần đăng ký thi lại phần chưa đạt. Sự thay đổi này được người dân đánh giá cao, tạo thuận lợi và giúp thí sinh bớt áp lực, có cơ hội tập trung hơn cho từng nội dung thi.

Điểm khác biệt tại kỳ sát hạch do ngành Công an tổ chức so với trước đó là tất cả thí sinh sẽ được kiểm tra nồng độ cồn trước khi vào bài thi thực hành lái xe trong hình. Ngay tại khu vực thi, lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành đo bằng thiết bị chuyên dụng trước khi thí sinh lên xe.

Thí sinh đều phải kiểm tra nồng độ cồn trước khi thi thực hành trong hình.

Ngày 28/2/2025, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 12/2025/TT-BCA có hiệu lực từ 01/3/2025, quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. So với Thông tư 35/2024 của Bộ Giao thông vận tải, Thông tư 12/2025 của Bộ Công an có một số quy định mới. Theo đó, cùng với những thay đổi trong kỳ thi sát hạch lái xe cơ giới, nội dung sát hạch lái xe hạng A1, A, B1 cũng có sự thay đổi. Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì được tiếp tục dự nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình. Người có bằng lái ô tô còn hiệu lực sẽ được miễn phần thi sát hạch lý thuyết khi đăng ký thi sát hạch bằng lái xe hạng A1 và A. Những điểm mới này được đánh giá có nhiều thuận lợi cho công tác đào tạo, sát hạch lái xe.

Ông Nguyễn Thái Hà, Phó Trưởng khoa Cơ giới đường bộ, Trường Cao đẳng Bắc Kạn cho biết: Thông tư số 12/2025/TT-BCA của Bộ Công an cũng quy định, Cục Cảnh sát giao thông sẽ cấp giấy phép lái xe cho người đạt kết quả kỳ sát hạch trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch. Giấy phép lái xe điện tử được tích hợp vào hệ thống dữ liệu điện tử, tài khoản định danh điện tử trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

Thí sinh dự thi sát hạch lái xe tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Bắc Kạn.

Được biết, đối với các trường hợp đào tạo lái xe trước ngày 01/01/2025, kể cả các trường hợp sát hạch lại do cấp mới vắng/trượt qua các kỳ sát hạch sử dụng Bộ câu hỏi do Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) ban hành để tổ chức sát hạch trước tháng 9/2025. Từ ngày 01/9/2025 mọi trường hợp sát hạch cấp giấy phép lái xe đều được thống nhất thực hiện theo Bộ câu hỏi do Cục Cảnh sát giao thông ban hành.

Các trường hợp đào tạo lái xe sau ngày 01/01/2025 và trường hợp sát hạch do giấy phép lái xe quá hạn nộp hồ sơ sau ngày 01/6/2025 sẽ áp dụng theo Bộ câu hỏi mới, tức là Bộ câu hỏi do Cục Cảnh sát giao thông ban hành. Đây là bộ câu hỏi gồm 600 câu, được biên soạn trên cơ sở Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ và các văn bản pháp luật hiện hành.

Việc sát hạch, cấp Giấy phép lái xe do Bộ Công an quản lý được xây dựng theo định hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, hướng đến sự minh bạch và hiệu quả./.