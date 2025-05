Nông dân Bắc Kạn sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn

Chủ động từ mô hình sản xuất sạch

Mong muốn khai thác lợi thế sẵn có ở địa phương về cây chè Shan tuyết, năm 2023 Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Bản Mộc, xã Yên Hân (Chợ Mới) được thành lập. HTX chủ động đầu tư xây dựng xưởng chế biến các sản phẩm từ cây chè Shan tuyết, tham gia tập huấn khoa học kỹ thuật, tiếp cận sản xuất theo hướng hữu cơ, thực hành nông nghiệp sạch… nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của thị trường.

HTX Nông nghiệp Bản Mộc đã làm chủ công nghệ tự sản xuất được men vi sinh, tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp sẵn có kết hợp với men vi sinh tạo ra phân hữu cơ. HTX đã cung cấp men vi sinh cho các thành viên làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi, ủ phế phẩm nông nghiệp thành phân hữu cơ để làm phân bón cho cây chè, hạn chế thấp nhất việc sử dụng phân bón vô cơ. Đến nay, vùng nguyên liệu chè Shan tuyết Bản Mộc đã đạt và được cấp chứng nhận VIETGAP; gần 15ha chè được cấp chứng nhận hữu cơ PGS. Hiện, HTX có sản phẩm chè Shan tuyết Bản Mộc và Hồng trà Shan tuyết Bản Mộc đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Chế biến món chân giò hầm tại Cơ sở sản xuất La Thị Tám.

Để giữ uy tín hơn 30 năm trong sản xuất, kinh doanh ở lĩnh vực ăn uống, thực phẩm Cơ sở sản xuất La Thị Tám, tổ 1, phường Sông Cầu (TP. Bắc Kạn) luôn quan tâm đến vấn đề vệ sinh thực phẩm đầu vào, chế biến và bảo quản. Hiện, Cơ sở đã có 08 sản phẩm đạt OCOP như thịt chân giò hầm, khau nhục, lạp sườn, thịt lợn hun khói, thịt trâu khô, thịt gà khô, xúc xích Tám Cương, thịt lợn gác bếp ăn liền Tám Cương.

Hằng năm, cơ sở đăng ký thực hiện tốt các tiêu chí về an toàn thực phẩm; tham gia các lớp tập huấn về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; không sử dụng chất cấm trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm, đảm bảo cho người tiêu dùng được an toàn và góp phần vào công tác bảo vệ môi trường.

Giai đoạn 2022 – 2025, HND tỉnh đã xây dựng xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ như: Mô hình cải tạo, thâm canh cây chuối theo quy trình hữu cơ ở xã Địa Linh (Ba Bể) với diện tích 6ha/20 hộ tham gia; mô hình thâm canh, cải tạo cây hồng không hạt theo hướng hữu cơ tại xã Cao Thượng (Ba Bể); 03 mô hình “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi gà lông màu thương phẩm theo hướng an toàn sinh học” tại các xã Nông Hạ, Yên Hân (Chợ Mới) và Đức Vân (Ngân Sơn); mô hình “Ứng dụng khoa học kỹ thuật và chế phẩm sinh học trong chăn nuôi lợn thương phẩm” tại xã Côn Minh (Na Rì); mô hình trồng lúa Nếp Tài hữu cơ; trồng bí thơm…

Lan tỏa tạo thành phong trào

Thực hiện Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững, giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, HND tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở, ngành ở nhiều các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự lan tỏa trong hội viên nông dân. Đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) được 4.487 buổi với 147.260 lượt hội viên, nông dân tham gia; phối hợp tổ chức 02 hội thi tìm hiểu kiến thức về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn tại huyện Na Rì và Bạch Thông; tổ chức 02 Diễn đàn "Nông dân khởi nghiệp" tại huyện Ba Bể và thành phố Bắc Kạn. Các cấp Hội vận động được 60.295 lượt hộ hội viên sản xuất, kinh doanh ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn.

Hội Nông dân phối hợp xây dựng nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi theo hướng hữu cơ.

HND tích cực tuyên truyền, hỗ trợ giới thiệu được 72 sản phẩm mới và nâng hạng sao sản phẩm đã được công nhận để tham gia Chương trình nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá, xúc tiến hoạt động thương mại sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ được 47 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xúc tiến thương mại để tiêu thụ nông sản cho nông dân được các cấp Hội quan tâm. Tích cực tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ hội viên nông dân kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát an toàn thực phẩm, tiếp cận thương mại điện tử. Đến nay, đã hỗ trợ 10.217 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; 3.070 lượt cán bộ, hội viên cài đặt App Nông dân Việt Nam.

Bằng nhiều giải pháp thực hiện đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của hội viên nông dân, cơ sở sản xuất, HTX trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm, góp phần bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm tiêu dùng. Giai đoạn 2022 – 2025, đã có 18 tập thể và 17 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Ông Nguyễn Đình Điệp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn chia sẻ.

Thời gian tới, HND các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động vận động hội viên, nông dân ký cam kết sản xuất nông sản an toàn, thực hiện “3 không”: Không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; không dùng chất cấm trong bảo quản, chế biến thực phẩm; không tiêu dùng thực phẩm bẩn; xây dựng văn hóa "Nông dân nói không với thực phẩm bẩn"; tăng cường tập huấn kỹ thuật, nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, an toàn sinh học; đấu tranh, lên án các hành vi, các trường hợp sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm không an toàn… cùng chung tay bảo đảm ATTP, vì sức khỏe cộng đồng./.