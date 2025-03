Pác Nặm gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ

Các đại biểu tham dự hội nghị gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và những chiến thắng vẻ vang của DQTV Việt Nam nói chung, truyền thống của lực lượng DQTV và Nhân dân huyện Pác Nặm nói riêng.

Cùng với sự phát triển của lực lượng DQTV Việt Nam, lực lượng DQTV huyện Pác Nặm thường xuyên được củng cố xây dựng vững mạnh về mọi mặt. Số lượng, chất lượng DQTV không ngừng được nâng lên. Lực lượng DQTV của huyện luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; đồng thời luôn chủ động, tích cực trong lao động sản xuất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Pác Nặm tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong phong trào thi đua kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống DQTV.

Hiện nay, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng DQTV của huyện luôn đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; phối hợp với các lực lượng khác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế của địa phương.

Từ khi thành lập huyện đến nay, lực lượng DQTV đã có nhiều thành tích thiết thực, cùng các lực lượng khác góp phần giúp huyện Pác Nặm đạt được nhiều thành tích như: Được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 01 Bằng khen của Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; 19 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn. Ban Chỉ huy Quân sự huyện vinh dự 03 lần được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Pác Nặm tiếp tục phấn đấu vươn lên trong thời gian tới.

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 06 tập thể và 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2025)./.