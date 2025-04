Pác Nặm phát triển giao thông nông thôn – kết nối để phát triển

Mở đường – mở lối thoát nghèo

Nhớ lại, trước đây, nhiều bản làng ở các xã như: Cao Tân, Cổ Linh, Công Bằng, Giáo Hiệu, An Thắng, Bằng Thành… gần như bị cô lập vào mùa mưa do đường đất trơn trượt, lầy lội. Người dân phải gùi từng bao thóc, vác từng bó củi hoặc phải gánh lợn, gà ra chợ bán, mỗi chuyến ra chợ là một lần “vượt núi”. Thực trạng đó không chỉ cản trở phát triển sản xuất mà còn khiến công tác y tế, giáo dục, an sinh xã hội gặp nhiều khó khăn.

Từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, huyện Pác Nặm được đầu tư tuyến đường kết nối trung tâm huyện đến một số huyện của tỉnh Cao Bằng, thông thương trao đổi hàng hóa.

Từ khi triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Pác Nặm đã ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư vào giao thông nông thôn. Hàng trăm ki-lô-mét đường trục xã, trục thôn đã được cứng hóa bằng bê tông; đường nội đồng, đường dân sinh được mở rộng, tạo điều kiện cho xe máy, ô tô nhỏ đi lại thuận tiện quanh năm.

Đường liên xã Cổ Linh - Bộc Bố được đầu tư mở rộng, nâng cấp để người dân đi lại thuận tiện.

Từ năm 2020 đến nay, huyện đã đầu tư hơn 600 tỷ đồng dành cho hạ tầng giao thông với hơn 260 công trình lớn, nhỏ. Đến thời điểm này 65 tuyến đường liên xã với tổng chiều dài hơn 226km đã được nhựa hóa; tỷ lệ các tuyến đường từ trung tâm xã đến trung tâm các thôn đã được cứng hóa trên 90%; 100% số thôn có thể đi được xe gắn máy đến trung tâm thôn. Riêng đối với đường tỉnh lộ 258 đi qua địa bàn với chiều dài hơn 35km đã và đang được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, mở rộng. Một số tuyến đường dự kiến mở mới để kết nối các huyện khác trong tỉnh và kết nối liên vùng với các huyện của tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Cao Bằng cũng đang được huyện chủ động phối hợp với các sở ngành của tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh triển khai trong thời gian tới.

Đường nội thôn, liên thôn ở xã Bộc Bố cơ bản đã được cứng hóa đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Xác định phát triển giao thông nông thôn là nhiệm vụ không của riêng ai, huyện đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Ngoài vốn ngân sách nhà nước, huyện vận động người dân hiến đất, góp ngày công, vật liệu để mở đường. Tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” được lan tỏa mạnh mẽ, giúp nhiều công trình hoàn thành đúng tiến độ, tiết kiệm chi phí và nâng cao tính bền vững. Cơ bản những tuyến đường giao thông liên thôn, nội thôn được cứng hóa và mở rộng đều do người dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động để thực hiện. Ở nhiều thôn, người dân chủ động đề xuất mở mới đường liên bản, đường vào khu sản xuất và sẵn sàng chung tay thực hiện. Điều đó không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng mà còn khẳng định niềm tin của người dân với chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tạo đà cho phát triển kinh tế – xã hội

Theo đánh giá của đồng chí Đào Duy Hưng, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm: Những con đường mới được mở ra trong những năm gần đây đã thực sự là cơ hội phát triển kinh tế cho người dân vùng cao. Việc vận chuyển nông sản như lúa, ngô, lợn, gà, thảo quả, mật ong, trâu, bò… trở nên dễ dàng hơn, giá cả ổn định hơn do không còn bị tư thương ép giá. Học sinh đến trường được thuận lợi, cán bộ y tế dễ dàng tiếp cận các hộ dân để chăm sóc sức khỏe ban đầu. Công tác quốc phòng – an ninh cũng được củng cố khi giao thông được thông suốt. Giao thông phát triển đã tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Đường giao thông liên thôn từ trung tâm xã Công Bằng đi Cốc Nọt - Nặm Sai được đầu tư để người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa được thuận lợi.

Trong giai đoạn tới, huyện Pác Nặm tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi…để đầu tư phát triển, mở rộng hệ thống giao thông nông thôn. Huyện ưu tiên mở các tuyến giao thông kết nối các vùng sản xuất hàng hóa, khu du lịch sinh thái tiềm năng để thúc đẩy phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng thế mạnh nông – lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Ngoài ra, huyện cũng chú trọng bảo trì, sửa chữa hệ thống đường hiện có để bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời nâng cao chất lượng thiết kế, thi công các công trình giao thông nông thôn phù hợp với đặc thù địa hình.

Có thể thấy rằng, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, huyện Pác Nặm đang từng bước thay đổi diện mạo nông thôn từ chính những con đường. Giao thông được khơi thông chính là khơi dậy động lực, thúc đẩy người dân vùng cao tự tin vươn lên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo ./.