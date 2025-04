Phấn đấu hoàn thành tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì phiên họp quý I năm 2025.

Theo báo cáo tại phiên họp, trong 03 tháng đầu năm, công tác tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh được triển khai với tổng nguồn vốn là 3.528 tỷ đồng, tăng 22,5 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 0,64%. Trong đó, nguồn huy động tại địa phương 403,7 tỷ đồng, tăng 42 tỷ đồng so với đầu năm; nguồn vốn ủy thác đầu tư địa phương 127 tỷ đồng, tăng 32,9 tỷ đồng so với đầu năm. Kết quả tăng trưởng dư nợ tín dụng với doanh số cho vay là 238,7 tỷ đồng, tăng 8 tỷ đồng so với cùng kỳ, với hơn 3.812 lượt khách hàng vay vốn. Tổng dư nợ đang quản lý là 3.520 tỷ đồng, tăng 20 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 0,57%, số hộ đang có dư nợ là 44.138, dư nợ bình quân là 79,75 triệu đồng/hộ...

Đồng chí Hà Sỹ Côn, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh báo cáo hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh quý I/2025.

Các chương trình tín dụng tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tại phiên họp, các thành viên Ban đại diện là lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và đại diện Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã thảo luận nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác quản lý tín dụng ưu đãi trên địa bàn và đưa ra một số giải pháp trong thời gian tới.

Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tham gia phát biểu ý kiến.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ngân hàng CSXH tỉnh đã đạt được trong quý I/2025, đặc biệt là tổng nguồn vốn, tổng dư nợ đều tăng trưởng.

Đồng chí nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025, cần tiếp tục tham mưu cho tỉnh sớm ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW của Ban Bí thư và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới. Kịp thời tham mưu cho Ban đại diện cấp tỉnh kiện toàn thành viên, bám sát các quy định và hướng dẫn của Trung ương, tổ chức sắp xếp nhưng không làm ảnh hưởng tới các nhiệm vụ. Phấn đấu đến 30/6/2025 cơ bản hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách được giao (từ 85% trở lên). Ngân hàng CSXH giám sát các hoạt động theo chủ trương của tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để chuẩn bị tốt công tác bàn giao dư nợ sau khi xã mới đi vào hoạt động.

Những tháng tiếp theo, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để nâng cao chất lượng tín dụng./.