BBK - Chiều 04/4, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Lễ phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (19/8/2005 – 19/8/2025).

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ phát động. Cùng dự có các đồng chí thứ trưởng Bộ Công an.

Đại biểu dự Lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có Đại tá Hà Văn Tuyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, chỉ huy Công an các xã, phường trên địa bàn thành phố. Công an Bắc Kạn đã kết nối trực tuyến sự kiện đến các điểm cầu cụm thi đua Công an các xã, thị trấn trên toàn tỉnh.

Chủ đề “Công an nhân dân rèn đạo đức, luyện tác phong, trọng danh dự; đoàn kết, đổi mới, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” được toàn lực lượng thực hiện xuyên suốt từ nay đến tháng 3/2026, tập trung vào các nội dung như: Sinh hoạt về truyền thống vẻ vang của Đảng; khẳng định vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, sự lãnh đạo của Đảng và nhân tố quyết định mọi thắng lợi của CAND, nghiên cứu về bài viết “Rạng rỡ Việt Nam”; cuốn sách “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân – Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng” của Tổng Bí thư Tô Lâm. Sinh hoạt về truyền thống Công an nhân dân và chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới.

Tổ chức sinh hoạt chính trị quán triệt, khắc ghi lời căn dặn: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Còn Đảng thì còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất" và phương châm hành động: "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an". Tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tự nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Sinh hoạt về Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu mỗi cá nhân tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị tích cực tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, tự nhận diện phòng ngừa, đấu tranh với biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, khắc phục các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm trong công tác và đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân. Cấp uỷ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu phải nêu gương trên các mặt chính trị, lối sống, tác phong với phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; cán bộ chiến sĩ phải làm gương trong gia đình, nơi cư trú, nơi công tác để Nhân dân noi theo.

Xác định đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt là dịp để chỉnh quân, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tu dưỡng rèn luyện thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, thể hiện rõ bản lĩnh của người cán bộ chiến sĩ Công an cách mạng. Quá trình thực hiện phải có sự phân công chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả từng phần, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội theo tinh thần lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động nhân rộng, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả, hành động bản lĩnh, nhân văn, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng, dân vận, xung kích, tình nguyện… phát huy thế trận lòng dân trong thế trận an ninh nhân dân, xây dựng nền an ninh nhân dân vững chắc./.