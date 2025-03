Phát hiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hình ảnh người dân cung cấp

BBK - Vừa qua, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận dữ liệu (thông tin, hình ảnh) phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ do người dân cung cấp.

Hình ảnh vi phạm Chở người trên thùng xe trái quy định (ảnh cắt từ clip do người dân cung cấp).

Theo đó, vào buổi trưa ngày 23/3, xe ô tô biển kiểm soát 30L – 029.92 có dấu hiệu vi phạm: Chở người trên thùng xe trái quy định. Qua xác minh thông tin về phương tiện giao thông, chủ phương tiện là Lê Văn Nam, trú tại tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Ngày 24/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn đã thông báo bằng văn bản và mời chủ phương tiện đến Phòng CSGT để làm việc. Tại cơ quan Công an, xác định người điều khiển xe là chị Đào Thị Oanh (vợ anh Nam) vào trưa ngày 23/3. Chị Đào Thị Oanh đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị Đào Thị Oanh về lỗi: Chở người trên thùng xe trái quy định theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Với hành vi vi phạm trên, lái xe bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Ngoài ra người vi phạm còn bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Đến nay, việc xử phạt vi phạm trật tự ATGT qua hình ảnh đã và đang ngày càng phát huy hiệu quả, đa số người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành các quy định, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật trật tự ATGT, xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Những ngày này, khi không còn tổ chức Công an cấp huyện, tuy nhiên tại các tuyến đường và địa bàn trọng điểm, lực lượng CSGT vẫn tiếp tục tăng cường, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cũng như tiếp nhận, xác minh, những hình ảnh, video clip do người dân cung cấp trực tiếp hoặc đưa lên các nền tảng mạng xã hội. Do đó, người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành đúng quy định của pháp luật và đồng hành cùng lực lượng CSGT để “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà”./.