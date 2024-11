Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Di sản văn hóa – tiềm năng lớn của du lịch Bắc Kạn

Bắc Kạn sở hữu nhiều di tích lịch sử - văn hóa có giá trị, tiêu biểu như Khu di tích lịch sử ATK Chợ Đồn, nơi ghi dấu những năm tháng hoạt động cách mạng gian khổ nhưng hào hùng của quân và dân ta; Khu bảo tồn thiên nhiên Ba Bể với hồ Ba Bể là một trong 20 hồ nước ngọt đẹp nhất trên thế giới; Di tích lịch sử Nà Tu… Những địa điểm này không chỉ mang giá trị về mặt lịch sử, cảnh quan mà còn gắn liền với các câu chuyện, huyền thoại làm say lòng du khách.

Lễ hội Lồng tồng Ba Bể luôn thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm.

Bên cạnh đó, các lễ hội truyền thống như Lễ hội Lồng tồng, Lễ hội Xuân ATK Chợ Đồn, chợ tình Xuân Dương hay các làn điệu dân ca của dân tộc Tày, Nùng, Dao cũng là những tài nguyên văn hóa vô giá, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách khi đến với Bắc Kạn.

Biến di sản văn hóa thành sản phẩm du lịch hấp dẫn

Với nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, Bắc Kạn tập trung phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn liền với di sản văn hóa, mang đến cho du khách những khám phá sâu sắc về vùng đất và con người nơi đây.

Văn hóa truyền thống đang được Bắc Kạn bảo tồn, phát triển thành những sản phẩm du lịch trải nghiệm.

Một trong những điểm nhấn của du lịch Bắc Kạn là mang đến cơ hội cho du khách hòa mình vào không gian văn hóa của người Tày. Tại các bản làng như Pác Ngòi, Bó Lù, Cốc Tộc (xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể), thôn Cọn Poỏng (xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn) du khách có thể trực tiếp tham gia các hoạt động như: Thưởng thức và trải nghiệm múa bát - một nét đặc sắc trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người Tày, mang ý nghĩa cầu may mắn, bình an. Tìm hiểu và thực hành hát then, đàn tính, những làn điệu đậm chất tâm linh và đời sống văn hóa người Tày, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bên cạnh đó, du khách không chỉ được ngắm nhìn mà còn có thể tham gia trải nghiệm các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, tham gia chế biến món ăn truyền thống đặc trưng như các loại bánh, xôi ngũ sắc hay cá nướng hồ Ba Bể… đây là hoạt động trải nghiệm hấp dẫn để du khách khám phá văn hóa ẩm thực địa phương.

Tại hồ Ba Bể, du khách có thể vừa thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, vừa tham gia các hoạt động văn hóa đặc sắc như giao lưu văn nghệ, hát đối đáp hoặc trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt thường nhật của người dân bản địa.

Trải nghiệm dệt thổ cẩm tại hồ Ba Bể.

Các sản phẩm du lịch trải nghiệm không chỉ tạo sự hấp dẫn cho du khách mà còn là phương thức hiệu quả để bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Thông qua đó, những nét văn hóa độc đáo của Bắc Kạn không bị mai một mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế cho cộng đồng địa phương, nâng cao ý thức gìn giữ di sản cho thế hệ trẻ.

Bằng cách khai thác tối đa giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch, Bắc Kạn không chỉ ghi dấu ấn trong lòng du khách mà còn định vị mình như một điểm đến văn hóa - trải nghiệm độc đáo trên bản đồ du lịch Việt Nam. Những trải nghiệm sống động, giàu bản sắc tại Bắc Kạn sẽ là cầu nối đưa du khách đến gần hơn với văn hóa truyền thống, đồng thời lan tỏa vẻ đẹp văn hóa và con người nơi đây ra khắp mọi miền.../.