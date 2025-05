Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo các lực lượng tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối

Hố sụt tới độ sâu khoảng 18m vẫn chưa thấy đáy.

Qua quan sát trực tiếp tại hố sụt - nơi nạn nhân bị rơi xuống và báo cáo, tham vấn của chính quyền địa phương cũng như ngành chức năng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá, khu vực hố sụt có địa hình, địa chất phức tạp và rất nguy hiểm đối với các lực lượng tham gia tìm kiếm. Từ miệng hố xuống lòng dưới khoảng 18m, dù bơm liên tục nhưng không thể cạn nước, bùn cát đùn ra mạnh... và đến nay chưa thể xác định được đáy hố. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, không quản ngại nguy hiểm, vất vả của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành chức năng, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội và dân quân tự vệ trong công tác cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân từ đêm 26/5 đến nay.

Đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các lực lượng tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Lực lượng chức năng căng dây xung quanh miệng hố để cảnh báo.

Đồng chí chỉ đạo, UBND xã Kim Lư, UBND huyện Na Rì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân đội và các lực lượng tại chỗ khác duy trì các phương án tìm kiếm nạn nhân, phương tiện bị rơi xuống hố “tử thần”. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất các phương án khả thi khác trong điều kiện có thể. Tuy nhiên, việc tìm kiếm phải hết sức cẩn trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tại hiện trường. Có phương án khắc phục hố sụt lún sau khi kết thúc tìm kiếm, tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn khu vực hố sụt, không cho người dân lại gần./.