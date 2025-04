Phùng Thế Văn: Chiến sĩ với visual "tuyệt đối điện ảnh" đến từ Bắc Kạn

Thế Văn (người đi đầu) hiện đang công tác tại Bộ Tư Lệnh Cảnh Vệ - Bộ Công an

Ước mơ là chiến sĩ công an

Phùng Thế Văn sinh năm 1999, là người con dân tộc Tày của xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn. Từ nhỏ, Thế Văn đã rất tự hào và yêu thích các chú công an, hình ảnh màu áo lính mạnh mẽ, là điểm tựa của người dân đã trở thành mục tiêu phấn đấu của anh.

Thế Văn chia sẻ: Từ khi còn đi học, tôi đã ước mơ trở thành chiến sĩ Công an Nhân dân. Ông nội tôi là ông Phùng Văn Vy cũng là một chiến sĩ Công an về hưu, ông đã đạt được nhiều danh hiệu cao quý trong suốt thời gian công tác. Ông rất nghiêm khắc, kỷ luật nhưng lại rất ấm áp. Tôi thường xuyên được nghe kể về thời gian công tác, những lần làm nhiệm vụ gian nan mà ông đã trải qua. Ông nội là niềm tự hào của gia đình, là người truyền cảm hứng, động lực để tôi cố gắng, quyết tâm thực hiện được ước mơ của mình.

Ông nội là người truyền cảm hứng để Thế Văn nỗ lực mỗi ngày.

Để thực hiện ước mơ trở thành người chiến sĩ Công an Nhân dân, sau khi tốt nghiệp THPT, Thế Văn đã đăng ký đi tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân và nhập ngũ vào tháng 3/2018 tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ- Bộ Công an. Những ngày đầu xa nhà và phải làm quen với quá trình huấn luyện căng thẳng, Thế Văn đã không ngừng cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thế Văn luôn nỗ lực trong mọi nhiệm vụ.

Trải qua quá trình huấn luyện gắt gao, Thế Văn đã dần trưởng thành hơn và hiện đang công tác tại Bộ Tư Lệnh Cảnh vệ- Bộ Công an. Với lợi thế chiều cao nổi bật và năng khiếu thể thao sẵn có, chiến sĩ Thế Văn còn tích cực tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ thể thao tại đơn vị. Cũng từ các hoạt động ngoại khóa, Thế Văn đã được chú ý trên mạng xã hội.

Bất ngờ khi trở thành “người nổi tiếng”

Năm 2020, Thế Văn đang công tác tại Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an đã tham gia chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ 2020” do VTV sản xuất. Sau khi chương trình phát sóng, nụ cười “tỏa nắng” của Thế Văn đã “gây sốt”. Thời điểm đó, cả những khán giả chưa từng xem "Chúng tôi là chiến sĩ" cũng lùng xem bằng được những đoạn video phát lại có hình ảnh của Thế Văn, chia sẻ khắp nơi trên MXH để tìm thông tin.

Nụ cười "tỏa nắng" của Thế Văn.

Sau 5 năm, những hình ảnh của Thế Văn bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trở lại và gây ấn tượng hơn khi anh ngày càng trưởng thành, rắn rỏi trong bộ cảnh phục.

Chia sẻ về điều này, Thế Văn chân thành bộc bạch: Thực sự tôi rất bất ngờ và trân trọng khi nhận được nhiều sự yêu mến từ mọi người thông qua mạng xã hội. Những hình ảnh đời thường trong công việc, trong cuộc sống mà tôi lưu lại để làm kỷ niệm cũng được quan tâm nhiều hơn. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui, đồng thời cũng thấy mình cần có trách nhiệm hơn trong việc lan tỏa những điều tích cực, nhất là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân.

Hồ Ba Bể là điểm đến yêu thích của Thế Văn.

Do đặc thù công việc, Thế Văn thường xuyên xa gia đình, chính vì vậy, quê hương luôn là điểm đến mà anh lựa chọn đầu tiên khi có thời gian nghỉ ngơi. Chúng tôi đã rất ấn tượng với lời giới thiệu của Thế Văn: "Tôi là người con của huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, một vùng đất miền núi phía Bắc với thiên nhiên rất đỗi bình yên và con người thì chân chất, thật thà.

Quê tôi nổi tiếng với những cảnh đẹp mộc mạc như hồ Ba Bể, rừng nguyên sinh Kim Hỷ, cùng nhiều di tích lịch sử như di tích Nà Pậu, nơi từng là căn cứ cách mạng trong kháng chiến. Ngoài ra, Bắc Kạn cũng có nhiều đặc sản ngon như măng khô, miến dong, hay các loại bánh vào những ngày rằm-ngày tết, đặc biệt có cả rượu men lá.

Trong dịp nghỉ lễ sắp tới, nếu điều kiện công việc cho phép thì chắc chắn tôi sẽ tranh thủ về quê một chuyến. Sau những ngày làm việc căng thẳng, được trở về nhà, ăn bữa cơm cùng gia đình và hít thở không khí trong lành của núi rừng là điều tôi luôn mong đợi..."

Thế Văn hiện sở hữu kênh TikTok với hơn 58,8k follow.

Mơ ước là vậy, nhưng không phải dịp lễ nào anh cũng được nghỉ. Công việc đặc thù khiến nhiều chiến sĩ như Thế Văn vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ trong những ngày người dân cả nước được nghỉ ngơi, các gia đình sum họp. “Khi ngày lễ lớn đang đến gần, cảm xúc của mình cũng như nhiều đồng chí khác là sự háo hức xen lẫn niềm tự hào. Chúng tôi hiểu rằng mỗi ca trực, mỗi nhiệm vụ hoàn thành là một phần đóng góp nhỏ trong việc giữ gìn bình yên cho Nhân dân. Điều đó khiến tôi càng trân trọng hơn những giá trị mà mình đang góp phần gìn giữ , là sự an tâm, là niềm tin mà xã hội gửi gắm vào lực lượng Công an Nhân dân".

Thế Văn với trái tim ấm áp tham gia hiến máu nhân đạo.

Là một người chiến sĩ Công an Nhân dân, chiến sĩ Phùng Thế Văn luôn ý thức rõ rằng con đường phía trước còn rất dài và không ít thử thách. Trong thời gian tới, anh tiếp tục đặt mục tiêu nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để gắn bó lâu dài với ngành./.