Quán triệt công tác tuyên truyền, phổ biến các dự án luật trình Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 9

BBK - Ngày 04/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt công tác tuyên truyền, phổ biến các dự án luật do Bộ chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 9. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc. Đại tá Thăng Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Kạn.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Kạn.

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự án luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến đối với hai dự án luật khác như: Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và Luật Dẫn độ. Đây đều là những dự án luật có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa bàn, lĩnh vực công tác. Nhiều mô hình, cách làm hay được triển khai hướng đến đối tượng tiếp cận thông tin là người dân vùng sâu, vùng xa, địa bàn chiến lược, trọng điểm về an ninh trật tự.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của các đơn vị trong công tác tham mưu xây dựng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trong việc lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp thông qua ứng dụng VNeID. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Tiếp tục nắm chắc tình hình trước, trong và khi Quốc hội thảo luận, thông qua các dự án luật. Đồng thời, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tuyên truyền, bảo đảm các dự án luật được Quốc hội thông qua sẽ sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn./.