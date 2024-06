Quốc hội thảo luận tại Tổ về một số dự thảo Nghị quyết đặc thù và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022

BBK - Chiều 31/5, Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ thảo luận số 3, gồm các tỉnh Bắc Kạn, Nghệ An, Quảng Ngãi.

Tham gia thảo luận, đại biểu Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn đồng tình với nội dung các dự thảo các nghị quyết; đồng thời cho rằng, việc triển khai thực hiện các nghị quyết này tiếp tục giao quyền cho địa phương trong chủ động triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách được giao, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn của địa phương.

Đại biểu Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn phát biểu thảo luận tại Tổ.

Một số hình ảnh phiên thảo luận tại Tổ.

Góp ý trực tiếp với dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, đại biểu Hoàng Duy Chinh đề nghị Chính phủ xem xét sớm tổng kết chính sách thí điểm, mà không cần thiết phải sau 03 năm. Tại khoản 1 Điều 4 dự thảo Nghị quyết quy định: “Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, dự án đầu tư xây dựng bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại 1”, như vậy với dự án dưới 2.300 tỷ đồng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có được chấp thuận chủ trương đầu tư không? Để quy định được rõ ràng, đề nghị điều chỉnh lại nội dung này trong dự thảo Nghị quyết.

Đại biểu Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn thảo luận tại Tổ.

Đối với hồ sơ về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, qua nghiên cứu báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách, đại biểu Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn đề nghị cần làm rõ nội dung kiến nghị của cơ quan thẩm tra về “Đề nghị cân nhắc việc miễn trừ trách nhiệm dân sự trong trường hợp gây thiệt hại cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp”. Bởi lẽ, nếu cho phép miễn trừ thì khi có thiệt hại, người dân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ đến đâu để được bồi thường, hỗ trợ… Để quy định được rõ ràng, đại biểu đề nghị làm rõ trước khi thông qua dự thảo nghị quyết.

Theo Chương trình kỳ họp, thứ Hai, ngày 03/6/2024, buổi sáng Quốc hội sẽ họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; thảo luận về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công đoàn (sửa đổi); thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ./.