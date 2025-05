Quốc hội thảo luận tổ về một số dự thảo nghị quyết liên quan đến giáo dục và kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

BBK - Chiều 22/5, tiếp tục chương trình kỳ họp, Quốc hội làm việc tại Tổ thảo luận về các dự thảo nghị quyết. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn điều hành phiên thảo luận tại Tổ thảo luận số 11 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Kạn, Sơn La, Vĩnh Long, Long An).

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn chủ trì phiên thảo luận tại Tổ.

Nội dung thảo luận tại Tổ về các dự thảo nghị quyết của Quốc hội như: Miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi; về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 và Nghị quyết số 107/2020/QH14.

Quan tâm đến các nội dung thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đề nghị Ban soạn thảo xem xét nhiều nội dung được quy định trong các dự thảo để đảm bảo tính khả thi, cụ thể.

Đại biểu Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh bày tỏ quan điểm đồng tình với các dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp.

Bày tỏ quan điểm về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi, đại biểu Huế cho biết, những chính sách cụ thể được quy định đã thể hiện tính nhân văn và ưu việt, là nội dung được cử tri và Nhân dân trông đợi, ủng hộ và mong sớm được thực hiện. Tuy nhiên để hoàn thành được các mục tiêu đề ra thì Nhà nước phải đảm bảo nguồn tài chính và nhân lực rất lớn. Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát kỹ lưỡng thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị cần xây dựng, mua sắm mới và bổ sung để có lộ trình cụ thể thực hiện, cũng như ưu tiên những địa điểm, khu vực để đưa vào đề án và từ đó có cơ sở để lập kế hoạch thực hiện cho từng năm.

Về đội ngũ giáo viên mầm non, trên cơ sở số liệu thống kê số lượng còn thiếu, đại biểu đề nghị cần đánh giá khả năng bố trí biên chế, xác định số giáo viên mầm non cần bổ sung hằng năm phù hợp với lộ trình phát triển trường lớp; cũng cần phải đánh giá kỹ lưỡng kinh phí cần phải chi trả cho số lượng giáo viên mầm non tăng thêm trong giai đoạn 2026 - 2030 để có đánh giá tổng thể cũng như xác định được nguồn lực có thể bố trí cho thực hiện.

Liên quan đến phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của nghị quyết, đại biểu bày tỏ sự băn khoăn khi áp dụng với các trường mầm non tư thục sẽ ra sao về đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ đội ngũ giáo viên, hỗ trợ học phí, ăn trưa cho trẻ… trong khi các trường này tự hạch toán, tự kinh doanh.

Về dự thảo Nghị quyết miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, đại biểu cũng thể hiện sự đồng tình với chính sách này. Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn còn nhiều diện tích đất bị bỏ hoang, không có người canh tác, gây lãng phí nguồn lực đất đai. Do đó, đề nghị cần rà soát, đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp, từ đó thiết kế chính sách miễn, giảm thuế cho phù hợp, tạo động lực cho người dân sử dụng đất hiệu quả, đúng mục đích, tiết kiệm. Đồng thời, cần loại trừ các trường hợp đất bị bỏ hoang từ 2 năm trở lên, đất sử dụng sai mục đích hoặc không rõ nguồn gốc ra khỏi diện được miễn thuế.

Theo chương trình, các dự thảo Nghị quyết sẽ được Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường trước khi cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý và trình Quốc hội bấm nút thông qua tại kỳ họp này./.