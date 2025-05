Sẽ khắc phục vị trí sạt lở trên đường tỉnh 258 trong tháng 6/2025

Tin liên quan Sạt lở đất đá trên tỉnh lộ 258 đến huyện Ba Bể

Vị trí sạt lở tại Km31+100, đường tỉnh 258 thuộc địa phận xã Địa Linh sau khi được khắc phục tạm thời.

Theo anh Hoàng Minh Cường, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể cho biết: “Tôi thường xuyên lái xe đi trên tuyến này, vì đây là đường gần nhất để đi từ trung tâm huyện xuống thành phố Bắc Kạn. Sau khi xảy ra sạt lở, khu vực này đã được cơ quan chức năng hót đất để thông tuyến nhưng đất đá tiếp tục tràn xuống nên những xe gầm thấp đi lại rất khó khăn. Sạt lở đã xảy ra gần hai tháng nay nhưng chưa được xử lý triệt để nên chúng tôi rất mong các cấp có thẩm quyền sớm có biện pháp khắc phục để người dân và phương tiện đi lại được thuận tiện".

Thời điểm sạt lở ngày 30/4/2025.

Như Báo Bắc Kạn đã đưa tin, ngày 30/4/2025, tại địa điểm trên xảy ra sạt lở taluy dương với khối lượng rất lớn, cơ quan chức năng ước tính khoảng 150.000m3 đất đá đã sạt trượt và tràn ra mặt đường gây ách tắc giao thông. Do cung trượt dọc theo đường khoảng 100m, đất đá dạng rời rạc mất ổn định nằm trên cung trượt ở độ cao lớn, có nguy cơ tiếp tục sạt lở nguy cơ gây mất an toàn, do vậy Sở Xây dựng Bắc Kạn chưa thể thực hiện ngay việc khắc phục triệt để, mà chỉ thu dọn đất để khắc phục tạm thời cho các phương tiện lưu thông.

Ông Trịnh Đình Sính, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn thông tin về dự kiến thi công đoạn đường sạt lở nói trên.

Thời tiết những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói chung và huyện Ba Bể nói riêng tiếp tục có mưa trên diện rộng. Nếu mưa lớn, vị trí sạt lở nói trên có nguy cơ tiếp tục tràn đất ra đường gây ách tắc giao thông. Trước tình hình trên, Sở Xây dựng đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Bắc Kạn về công tác triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông vị trí sạt lở nói trên và đã được sự đồng ý bằng văn bản về việc thực hiện công tác khắc phục. UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục.

Trao đổi thêm về việc này, ông Trịnh Đình Sính, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Hiện nay, Sở đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các đơn vị tư vấn, khảo sát, xác định khối lượng, lập phương án giải pháp thiết kế, hồ sơ khắc phục thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông… và đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai việc khắc phục. Đến thời điểm này, các bước thủ tục, hồ sơ đã cơ bản hoàn thiện, đơn vị sẽ chỉ đạo nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn sớm triển khai thi công. Phấn đấu hoàn thành việc thu dọn đất hoàn thành trong tháng 6/2025./.