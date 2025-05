Sẽ tổ chức thi sát hạch lái xe cơ giới vào cuối tháng 5

BBK - Tổ chức cho cán bộ đi tập huấn nghiệp vụ, cấp thẻ sát hạch viên, hoàn thiện các thủ tục thuê trung tâm, sân sát hạch... các đơn vị chuyên môn của Công an tỉnh Bắc Kạn đang nỗ lực để sớm tổ chức thi sát hạch và cấp giấy phép lái xe đường bộ vào cuối tháng 5/2025. Đây là tin vui đối với các trung tâm đào tạo lái xe và người dân trên địa bàn tỉnh.

Học viên tập lái tại khu vực đào tạo của Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

Nhu cầu lớn từ người dân

Đầu năm 2025, chị Bùi Thị Hoa học xong lớp lái xe hạng B tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Kạn (xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông). Tuy nhiên cũng từ đó đến nay, tại Bắc Kạn và nhiều tỉnh, thành lân cận chưa tổ chức được sát hạch, cấp giấy phép lái xe nên chị Hoa và nhiều học viên đành phải chờ đợi.

“Tháng 6 này tôi sẽ hoàn thành khóa đào tạo lái xe tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Kạn. Mong rằng, đến thời điểm đó cơ quan chức năng tổ chức được sát hạch và cấp giấy phép lái xe ngay tại địa bàn tỉnh sẽ đỡ vất vả, tốn kém cho người dân”, chị Ninh Thị Phương Thảo, học viên Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Kạn cho biết.

Qua thống kê, rà soát hồ sơ đề nghị sát hạch năm 2025 của các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe, tính đến đầu tháng 5/2025, có 1.281 hồ sơ ô tô và 2.940 hồ sơ mô tô chờ sát hạch, ô tô trong khoá đào tạo là 808 hồ sơ. Theo quy định, từ ngày 01/3/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc bắt đầu tiếp nhận các nhiệm vụ tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe ô tô; đổi, cấp lại bằng lái; cấp giấy phép lái xe quốc tế... từ ngành Giao thông vận tải.

“Việc tổ chức sát hạch giấy phép lái xe chưa thể triển khai do công tác đào tạo nhân sự và tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng giữa các trung tâm với cơ quan quản lý cần thời gian chuẩn bị. Do vậy, đến nay nhu cầu được sát hạch, cấp giấy phép lái xe của người dân trên địa bàn tỉnh tương đối lớn”, Thiếu tá Đinh Quang Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh lý giải nguyên nhân.

Có thể tổ chức sát hạch vào cuối tháng 5

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đang nỗ lực hoàn thiện các thủ tục để sớm tổ chức sát hạch lái xe vào cuối tháng 5.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, nhằm sớm giải quyết nhu cầu của người dân, hơn 2 tháng qua, Phòng Cảnh sát giao thông đang nỗ lực hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Trước khi tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng), Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 19 cán bộ, chiến sĩ từ cuối tháng 2. Các học viên được hướng dẫn về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo hiểm tay lái khi sát hạch trên đường công cộng, kỹ năng điều khiển xe và thực hành các bài thi sát hạch theo mô hình tiêu chuẩn. Hoàn thành lớp tập huấn, 19 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia kiểm tra, đánh giá và được Bộ Công an cấp thẻ sát hạch viên. Kế hoạch sát hạch và cấp giấy phép lái xe đường bộ đợt I năm 2025 đã được xây dựng và ban hành.

Thiếu tá Đinh Quang Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: “Phòng đang tích cực phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Công an tỉnh hoàn thiện các thủ tục thuê trung tâm và sân sát hạch để tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe đường bộ kỳ đầu tiên vào cuối tháng 5 này”.

Ông Nguyễn Thái Hà, Phó Trưởng khoa Cơ giới đường bộ, Trường Cao đẳng Bắc Kạn bày tỏ mong chờ: “Hiện nay, Trường Cao đẳng Bắc Kạn có hơn 200 học viên đã tốt nghiệp đang chờ được sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng B và hạng C. Thông tin nhà trường và các học viên mong đợi nhất là đến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6, ngành chức năng sẽ tổ chức thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe và có thể tổ chức ngay tại Bắc Kạn”.

Để phục vụ tốt hơn công tác đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài điểm tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Công an tỉnh còn bố trí thêm các điểm tiếp nhận khác tại 07 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/5. Đây là những nỗ lực của ngành Công an trong phục vụ Nhân dân sau khi tiếp quản các chức năng, nhiệm vụ từ các đơn vị theo chủ trương của Trung ương./.