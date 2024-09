Trụ sở Sở Tư pháp, địa chỉ tại số 16, đường Trường Chinh, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dưới dạng văn bản giấy được in trên hai loại giấy in màu có hoa văn đã được Bộ Tư pháp in và phát hành đến hết ngày 30/9/2024.

Từ ngày 01/10/2024, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2 dưới dạng văn bản giấy được in trên giấy trắng, khổ giấy A4 (210 mm x 297 mm).

Tại khoản 3, Điều 1, Thông tư số 06/2024/TT-BTP quy định: “Biểu mẫu, mẫu sổ lý lịch tư pháp sử dụng dưới dạng văn bản giấy được in trên giấy trắng, khổ giấy A4 (210 mm x 297 mm)”; khoản 2, Điều 3, Thông tư số 06/2024/TT-BTP quy định: “Hai loại giấy in màu có hoa văn đã được Bộ Tư pháp in và phát hành để Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp in Phiếu lý lịch tư pháp chưa sử dụng thì tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2024”./.