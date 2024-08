Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường

BBK - Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay được nghỉ 4 ngày liên tục kèm với khung thời gian chuẩn bị khai giảng năm học mới 2024-2025. Công an tỉnh Bắc Kạn đã và đang tập trung triển khai lực lượng thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, giải trí của người dân.

Đại biểu tham dự Lễ ra quân cao điểm tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông chụp ảnh cùng Đội tuyên truyền cổ động trước giờ xuất phát.

Thời điểm này, Công an tỉnh đang thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tính riêng trong 15 ngày đầu cao điểm (Từ ngày 05/8/2024 đến ngày 20/8/2024) lực lượng CSGT toàn tỉnh và các lực lượng cảnh sát khác, công an cơ sở phối hợp đã thực hiện 444 ca TTKS với 1.765 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Phát hiện xử lý 826 trường hợp vi phạm; tạm giữ 351 phương tiện; tước giấy phép lái xe 268 trường hợp. Trong đó, xử lý 250 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 325 trường hợp vi phạm tốc độ trên đường bộ; 36 trường hợp vi phạm trong lứa tuổi học sinh…

Bám sát Công điện số 81/CĐ-TTg ngày 20/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, để triển khai toàn diện các mặt công tác bảo đảm trật tự ATGT, TTCC trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự trực tiếp làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tổ chức trực 100% quân số; đối với các tuyến giao thông thuộc phân cấp quản lý có các điểm du lịch, có đồi núi, đèo dốc, điểm có nguy cơ sạt lở… phải bố trí lực lượng để tuyên truyền, hướng dẫn, đảm bảo TTATGT và phải có mặt trên đường về đêm bảo đảm TTATGT, cảnh báo khu vực nguy hiểm, nhắc nhở lái xe đi đúng tốc độ để xử lý tốt các tình huống, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn người tham gia giao thông đi lại trong dịp nghỉ lễ; kiên trì vận động Nhân dân thực hiện “Đã uống rượu, bia – không lái xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”. Chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, kiên trì, không có vùng cấm đối với các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông thuộc phân cấp quản lý; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ và các trường hợp lợi dụng hoạt động trong các cơ quan báo chí để tác động, can thiệp vào hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông; tổ chức đánh giá, khảo sát xác định các “điểm đen” về tai nạn giao thông, những vị trí thường tập trung đông người dọc các tuyến giao thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông để có giải pháp khắc phục kịp thời, cảnh báo cho người tham gia giao thông…

Có phương án bố trí lực lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến giao thông phục vụ khách đến tham quan, du lịch tại hồ Ba Bể. Chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động, quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện thủy và hoạt động vui chơi tại các vùng nước như hồ Nặm Cắt, thành phố Bắc Kạn; hồ Bản Chang, huyện Ngân Sơn…

Trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường (tháng 9/2024), Phòng Cảnh sát giao thông và công an các huyện, thành phố tập trung phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo cùng cấp, các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh và phụ huynh các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đăng tải các bài viết trên các trang mạng xã hội của các cơ sở giáo dục, báo cáo trực tiếp tại các chương trình ngoại khóa, chương trình học, tuyên truyền tại khu vực cổng trường cho phụ huynh học sinh, gửi tin nhắn qua Zalo, các ứng dụng mạng xã hội…

Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và công an cấp xã tăng cường nắm tình hình, kiểm tra và xử lý các vi phạm tại khu vực cổng trường học theo thẩm quyền; kiên quyết xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh phổ thông, kết hợp xử lý hành vi giao xe của phụ huynh cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện; thông tin kịp thời cho nhà trường về các trường hợp học sinh vi phạm để có hình thức giáo dục, nhắc nhở, xử lý phù hợp…/.