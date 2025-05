Tăng cường công tác bảo đảm ATTP, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm

BBK - UBND tỉnh Bắc Kạn vừa có Công văn số 3425/UBND-VXNV ngày 06/5/2025 chỉ đạo về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Nhiều hàng, quán vỉa hè, thức ăn không được che chắn, bảo quản cẩn thận, người bán không đeo găng tay, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền nghiên cứu thực hiện Công văn số 2633/BYT-ATTP ngày 30/4/2025 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công an và các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thanh, kiểm tra toàn bộ các sản phẩm thực phẩm trên thị trường, tập trung phát hiện các nguyên liệu không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thực phẩm chưa thực hiện thủ tục tự công bố/đăng ký bản công bố, thực phẩm kém chất lượng trên thị trường.

Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh ban hành kế hoạch và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, giám sát nguy cơ an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, trình Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét, ban hành trước ngày 16/5/2025; Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung liên quan thuộc trách nhiệm, thẩm quyền.

Các đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động tổ chức kiểm tra việc sử dụng toàn bộ các sản phẩm thực phẩm tại các đơn vị/địa bàn trực thuộc/thuộc phạm vi quản lý. Tăng cường công tác quản lý, thông tin tuyên truyền các quy định của pháp luật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, nguy cơ ngộ độc thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nhất là tại địa bàn trọng điểm, khu du lịch, bếp ăn tập thể của trường học, khu công nghiệp, thức ăn đường phố, cơ sở dịch vụ ăn uống dành cho công nhân, học sinh, khách du lịch…/.