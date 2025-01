Tăng cường phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia

BBK- Ngày 15/01, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến về phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Năm 2024, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo hai bộ và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, Quân đội, Công an các cấp đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phản động, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trong năm, hai lực lượng phối hợp đã triển khai thực hiện thành công 315 kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, thực hiện 3 kế hoạch cao điểm, đấu tranh thành công hơn 100 chuyên án về ma túy, bắt hàng trăm đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy…

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đề nghị thời gian tới, cơ quan chức năng hai Bộ tăng cường xây dựng kế hoạch, phương án, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao; quản lý chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh; quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Chủ động phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Thường xuyên bám, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động xâm nhập phá hoại nội bộ, chia rẽ lực lượng QĐND và CAND; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán./.