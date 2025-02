BBK - Chiều 26/02, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến Công an các đơn vị, địa phương với gần 13.000 đại biểu tham gia.