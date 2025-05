Tháng 5 - mùa huấn luyện của những chiến sĩ “sao vuông”

BBK - Từ cuối tháng 4, đầu tháng 5, lực lượng dân quân tự vệ toàn tỉnh Bắc Kạn bước vào mùa huấn luyện mới. Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng trên các thao trường, những chiến sĩ “sao vuông” vẫn hăng say luyện tập, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.

Lực lượng tự vệ các cơ quan, đơn vị tỉnh tham gia huấn luyện đợt 2.

Cuối tháng 4, đầu tháng 5, khi các đơn vị, địa phương vào mùa huấn luyện dân quân tự vệ năm 2025 cũng là thời điểm nắng nóng bắt đầu. Dù là cái nắng đầu hè nhưng nhiệt độ có khi lên đến 34 - 35 độ C, cảm giác khi đứng ngoài trời càng nóng nực hơn. Ấy vậy mà trên khắp thao trường của các đơn vị, địa phương những chiến sĩ “sao vuông” vẫn miệt mài tập luyện theo kế hoạch đã được xây dựng. Để chuẩn bị tốt cho đợt huấn luyện, Ban Dân quân tự vệ (Bộ CHQS tỉnh), Ban CHQS các đơn vị, địa phương đã tiến hành sửa chữa nâng cấp thao trường, bãi tập, làm mới một số mô hình học cụ. Các đơn vị, địa phương cử chiến sĩ tham gia huấn luyện cũng bảo đảm quân tư trang và các chế độ theo quy định. Trong quá trình huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các đơn vị, địa phương thường xuyên cử cán bộ về cơ sở kiểm tra và động viên các chiến sĩ.

Tập luyện bắn súng.

Thao trường Bộ CHQS tỉnh từ năm 2024 đến nay trở thành nơi huấn luyện chính của lực lượng tự vệ các cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh. Năm nay, 28 Ban CHQS cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh huấn luyện quân sự tại chỗ cho tự vệ do tổ giáo viên của Bộ CHQS tỉnh đảm nhiệm. Thời gian huấn luyện chia làm 05 đợt, mỗi đợt 07 ngày, bắt đầu từ ngày 21/4, kết thúc ngày 30/5. Song song với huấn luyện quân sự, Ban CHQS các cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh cũng tự tổ chức giáo dục chính trị, pháp luật cho chiến sĩ tự vệ.

Áo đẫm mồ hôi sau giờ huấn luyện tháo lắp súng, chiến sĩ Hoàng Thị Lan, thuộc Ban CHQS Sở Y tế chia sẻ: "Là chiến sĩ tự vệ năm thứ 2 nên tôi đã cơ bản nắm được các bài huấn luyện từ điều lệnh đội ngũ, tháo lắp súng, đến các tư thế vận động trên thao trường… Đối với các bài huấn luyện khó như bắn súng các tư thế, kỹ thuật thuốc nổ... tôi luôn tập trung nghe giảng, quan sát thao tác của cán bộ huấn luyện để thực hành thật tốt".

“Chia sẻ với những khó khăn, vất vả mà các chiến sĩ tự vệ gặp phải khi tham gia huấn luyện trong thời tiết nắng nóng xen kẽ với mưa giông, chúng tôi cho các chiến sĩ lợi dụng vị trí bóng mát ở thao trường khi giải lao. Tuy nhiên, trong giờ huấn luyện thì tất cả đều tuân thủ các quy định của giáo viên. Mỗi giáo viên đứng lớp cùng với các chiến sĩ tự vệ đều xác định khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mùa huấn luyện năm 2025”, Thượng úy Hà Sỹ Hùng, Ban Dân quân tự vệ, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) cho hay.

Ngoài trời oi nắng, chiến sĩ tự vệ vẫn tích cực tập luyện tháo lắp súng.

Thiếu tá Thân Đức Xuân, Trưởng ban Dân quân tự vệ, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: Dân quân tự vệ là một trong những lực lượng quan trọng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương, nhất là trong phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia chữa cháy rừng, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn… Do vậy công tác huấn luyện phải được chú trọng và bảo đảm chất lượng, lấy thực hành làm chính, huấn luyện sát với thực tiễn địa phương. Với mục tiêu nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, khả năng hiệp đồng chiến đấu; sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị cho lực lượng dân quân tự vệ, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS các đơn vị, địa phương tập trung huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế địa phương và địa bàn tác chiến. Đồng thời, phối kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là đối với chiến sĩ năm nhất./.