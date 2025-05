Thanh niên tích cực tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 2013

Ngày 5/5/2025, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết số 194/2025/QH15 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, với 452 đại biểu tán thành, chiếm 94,56% tổng số đại biểu Quốc hội. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 bàn đến hai nhóm nội dung liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các quy định tại Chương 9 để thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Hiện nay, các hình thức lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp bao gồm: Góp ý trực tiếp trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an; góp ý trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội và Chính phủ; gửi ý kiến bằng văn bản đến các cơ quan có trách nhiệm tổng hợp ý kiến. Anh Trần Văn Thuyên, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Lập (Chợ Đồn) cho biết: "Việc tham gia sửa đổi Hiến pháp năm 2013 được thực hiện trên các hệ thống điện tử là cách làm rất hợp lý. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho hầu hết người dân dễ dàng tiếp cận, bày tỏ quan điểm và góp ý. Là người trẻ, tôi càng ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình để nghiên cứu, đóng góp vào nội dung sửa đổi Hiến pháp".

Chị Đinh Thị Ngọc, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn) cho rằng việc sửa đổi Hiến pháp khẳng định vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong việc đại diện bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính quyền. Chị Ngọc bày tỏ đồng tình với nội dung sửa đổi liên quan đến việc sắp xếp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được tổ chức và hoạt động thống nhất, hiệp thương dân chủ với sự chủ trì của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chị Đinh Thị Ngọc chia sẻ: "Trước sự thay đổi lớn mang tính đột phá trong hệ thống chính trị, mỗi ĐVTN, đặc biệt là cán bộ trẻ như tôi cần chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện kỹ năng quản lý, chuyển đổi số, nâng cao ngoại ngữ, loại bỏ tư duy cũ kỹ, trì trệ. Đồng thời, cán bộ, ĐVTN không thể đứng ngoài công cuộc cải cách bộ máy Nhà nước mà cần trở thành lực lượng đi đầu trong thích ứng, đổi mới góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Là một sinh viên, chị Mùng Thị Hằng, Trường Cao Đẳng Bắc Kạn hoàn toàn nhất trí với việc sửa đổi Hiến pháp – một việc làm đúng đắn, cần thiết và mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của đất nước.

Chị Mùng Thị Hằng kỳ vọng việc sửa đổi Hiến pháp lần này sẽ cụ thể hóa hơn quyền tham gia vào đời sống chính trị, xã hội của thanh niên, tạo cơ sở pháp lý để người trẻ được lắng nghe, được cống hiến, được khẳng định vai trò trong công cuộc xây dựng đất nước. "Đặc biệt lần này, việc tham gia góp ý qua nền tảng số giúp tôi cảm thấy mình đang góp phần nhỏ bé vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa", chị Hằng cho hay.

Trước đó, Trung ương Đoàn, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức các hội nghị xin ý kiến và tổ chức lấy ý kiến thông qua phiếu hỏi trực tuyến. Đã có 1 hội nghị trực tuyến toàn quốc do Trung ương Đoàn tổ chức; 49 hội nghị xin ý kiến do Đoàn cấp tỉnh tổ chức; 6.428 hội nghị do Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở tổ chức.

Tổng số cán bộ, ĐVTN được tham gia lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp theo kênh của Đoàn là 733.828 lượt; trong đó có 244.878 ý kiến khảo sát bằng phiếu và 488.950 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia các hội nghị do Đoàn tổ chức.

Kết quả cho thấy đa số các ý kiến đều đồng ý với việc sửa đổi một số điều của Hiến pháp. Bên cạnh đó, ĐVTN cũng có nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm với các nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.