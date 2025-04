Thay đổi diện mạo nông thôn "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn khánh thành tuyến đường "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn" tại thôn Pác Giả, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm.

"Sáng – Xanh” bừng sức sống mới

Trong những năm qua, các cấp bộ đoàn tích cực tham gia tình nguyện nhiều hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay Tỉnh đoàn Bắc Kạn đã huy động nguồn lực lắp đặt 75,5km đèn thắp sáng đường giao thông nông thôn; xây dựng hơn 12,7km đường nông thôn. Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh cũng được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện hiệu quả thông qua các mô hình như “Cột điện nở hoa”, “Vườn hoa thanh niên”, ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện xây dựng đô thị Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn Minh - An toàn”, “Ngày cao điểm đô thị văn minh” khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc xây dựng nếp sống đô thị văn minh. Duy trì 125 tuyến đường, làm mới 27 tuyến đường, phố văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Văn Minh - An toàn” do Đoàn quản lý.

Các hoạt động tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Tổ chức 44 lượt ra quân “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ I, II, III, IV với sự tham gia của 12.649 ĐVTN; thành lập 123 đội hình thanh niên tình nguyện; thực hiện 31 công trình thanh niên bảo vệ môi trường...

Tuổi trẻ Bắc Kạn đang tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động của thanh niên không chỉ mang lại những thay đổi tích cực về cảnh quan mà còn nâng cao chất lượng sống cho người dân nông thôn trên địa bàn.

"Sạch" từ nhà đến đường làng

Rác thải không còn là nỗi ám ảnh của người dân nông thôn. Hệ thống thu gom và xử lý rác thải tại nhiều nơi được xây dựng bài bản, đảm bảo vệ sinh môi trường. Người dân cũng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, đường làng, ngõ xóm.

Đoàn thanh niên xã Lục Bình (Bạch Thông) thu gom rác thải, vệ sinh môi trường.

Điển hình như xã Lục Bình (Bạch Thông), hàng năm xã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền tại 05 thôn về những nội dung như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tổ chức tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phân loại rác thải tại nguồn... thu hút hàng trăm lượt người tham gia...

Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, hiến đất xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên vận động người dân tăng gia sản xuất nâng cao thu nhập, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng ngõ xóm, góp phần nâng cao ý thức xây dựng một môi trường sống trong lành, bền vững.

“Tô đẹp” cảnh quan môi trường

Những ngôi nhà xây kiên cố, khang trang, những hàng cây xanh mướt, những con đường bê tông sạch đẹp... tất cả tạo nên một diện mạo nông thôn mới khang trang, hiện đại. Người dân cũng tích cực tham gia các hoạt động chỉnh trang đô thị, xây dựng các công trình công cộng như nhà văn hóa, sân thể thao, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng.

Đoàn viên thanh niên phường Đức Xuân tặng 2.000 cây mỡ và hỗ trợ trồng 500 cây cho các hộ dân tại tổ 11B, phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn).



Chị Đàm Thị Thu Hà, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Bắc Kạn chia sẻ: “Nhằm hưởng ứng Ngày cao điểm “Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh”, 100% các cơ sở Đoàn thuộc (TP. Bắc Kạn) ra quân triển khai với các hoạt động thiết thực như: Dọn dẹp vệ sinh đường đi dân sinh, trồng cây xanh, bóc xóa biển quảng cáo trái quy định tại các tuyến phố. Đây là những phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Hành trình xây dựng nông thôn mới "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" vẫn còn nhiều thách thức, nhưng với sự chung tay góp sức của chính quyền và người dân, đặc biệt là tuổi trẻ, diện mạo nông thôn sẽ ngày càng phát triển bền vững, trở thành những vùng quê đáng sống./.