Thời tiết ngày 16/5: Khu vực Bắc Bộ mưa rào đến mưa to, trời mát mẻ

(Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16/5, khu vực Bắc Bộ trời có mây, có mưa rào và rải rác có dông vào sáng, chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Trung Bộ, trời có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nam Bộ có nơi nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 16/5 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông (tập trung vào sáng, chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung vào sáng, chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C; riêng phía nam Sơn La và Hòa Bình 32-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung vào sáng, chiều tối và đêm). Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng phía bắc cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.