Họp thống nhất nội dung tổng kết Giải báo chí “Đất và người Bắc Kạn”.

Sau khi thống nhất đưa 40 tác phẩm đạt các tiêu chí xếp giải, Ban Tổ chức đã xét: Báo in có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C; Báo điện tử có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 08 giải Khuyến khích; Phát thanh có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C; Truyền hình có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 08 giải Khuyến khích.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham dự đã phản ánh sinh động, trung thực, khách quan bản sắc văn hóa truyền thống của tỉnh, tính xác tín của vùng đất, con người Bắc Kạn, tiềm năng lợi thế và kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội từ khi thành lập đến nay. Qua các bài viết đã góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

Các tác phẩm đều lựa chọn thể loại phù hợp, được đầu tư công phu, một số tác phẩm mang tính phát hiện vấn đề và phản ánh kịp thời, được dư luận quan tâm. Nhiều bài viết ứng dụng xu hướng mới trong làm báo hiện đại…/.