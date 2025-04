Tiếp sức mùa thi - gieo mầm tương lai

Đồng chí Mai Thế Dương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn thay mặt BLL Hội Cán bộ Bắc Kạn tại Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ "Tiếp sức mùa thi" cho Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn.

Hội tích cực tuyên truyền trong hội viên về mục đích, ý nghĩa của công tác khuyến học, do vậy công tác này luôn được hội viên đồng lòng hưởng ứng. Trước đó, tiền thân của Hội là “Hội đồng hương Bắc Kạn và những người công tác tại Bắc Kạn ở Hà Nội” (thành lập từ năm 1997), đã thường xuyên phát động ủng hộ phong trào khuyến học ở quê hương.

Cụ thể năm 2009, Ban liên lạc kết nối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xã Cư Lễ, huyện Na Rì đầu tư xây mới được 01 trường mầm non với tổng kinh phí 4,9 tỷ đồng. Năm 2021, Ban liên lạc kết nối với Tập đoàn T&T, Ngân hàng SHB và Công ty Bảo hiểm BSH xây dựng được 01 lớp mầm non tại thôn Bản Mún, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông và 01 lớp mầm non tại thôn Khuổi Khén, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm với tổng kinh phí 900 triệu đồng.

Hằng năm, Hội trực tiếp về trao quà cho học sinh nghèo vượt khó tại các huyện Ngân Sơn, Ba Bể, Pác Nặm, Chợ Đồn, Na Rì, Chợ Mới, mỗi suất 500.000 đồng và đồ dùng học tập. Đồng hành cùng Hội Cán bộ Bắc Kạn tại Hà Nội, Ban liên lạc Trung đoàn 72 và Ban liên lạc Tiểu đoàn Phủ Thông hằng năm đều tổ chức tặng hàng chục suất quà cho “học sinh nghèo vượt khó” tại thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông. Năm 2024, Hội đã về trao cho Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn 20 triệu đồng.

Ngày 07/4 vừa qua, Hội Cán bộ Bắc Kạn tại Hà Nội tiếp tục trao cho Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn 20 triệu đồng trong chương trình “Tiếp sức mùa thi 2025”. Số tiền tuy không nhiều nhưng là tấm lòng của các cán bộ Bắc Kạn tại Hà Nội đối với quê hương. Đây là việc làm thiết thực để xây dựng một nền giáo dục hiện đại, toàn diện, bền vững và nhân văn. “Tiếp sức mùa thi” không chỉ là sự hỗ trợ ngắn hạn mà còn là niềm tin, là động lực, là chiếc cầu nối đưa các em học sinh chạm gần hơn tới ước mơ./.