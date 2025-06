Tiêu huỷ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ người dân giao nộp

BBK - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức tiêu huỷ vũ khí thô sơ, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo từ công tác tiếp nhận, thu gom, xử lý vi phạm hành chính của đơn vị trong các đợt cao điểm và của Công an các huyện, thành phố trước khi không còn tổ chức công an cấp huyện.