TIN DỰ BÁO MƯA LỚN

BBK - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 3000m hoạt động mạnh, từ đêm 22/5 đến đêm 23/5, khu vực Bắc Kạn có mưa vừa, mưa to diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 180mm.