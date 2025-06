Tin dự báo mưa lớn

BBK - Dự báo từ sáng ngày 21/6 đến đêm ngày 22/6, khu vực Bắc Kạn có mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong 24 giờ qua (từ 09 giờ ngày 20/06 đến 09 giờ ngày 21/06), địa bàn tỉnh: Ba Bể, Na Rì, Thành Phố Bắc Kạn, Bạch Thông, Ngân Sơn, Pác Nặm, Chợ Đồn, Chợ Mới, đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Yên Hân 165,6mm, Bình Văn 135 mm (Chợ Mới); Cao Thượng 69,4mm, Khang Ninh 60,4mm (Ba Bể); Đổng Xá 130mm, Hảo Nghĩa 83,2mm (Na Rì); Dương Quang 55mm (Thành Phố Bắc Kạn); Lục Bình 89,6mm, Vũ Muộn 77,8mm (Bạch Thông); Nà Phặc 77,2mm, Hiệp Lực 68,6mm (Ngân Sơn); Nhạn Môn 95mm, Công Bằng 91,8mm (Pác Nặm); Tân Lập 70,8mm, Nam Cường 58,4mm (Chợ Đồn).

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động mạnh, từ sáng ngày 21/6 đến đêm ngày 22/6, khu vực Bắc Kạn có mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 23/6 mưa lớn ở tỉnh Bắc Kạn có có xu hướng giảm dần.