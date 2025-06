TIN DỰ BÁO MƯA LỚN

BBK - Dự báo từ nay (22/6) đến sáng sớm ngày 23/6, khu vực Bắc Kạn có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm qua và sáng nay (22/6), ở các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa vừa, mưa to và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa đo được từ 19h ngày 21/6 đến 8h ngày 22/6 lớn nhất tại Đôn Phong 81,8 mm, Thanh Mai 72,4 mm, TP Bắc Kạn 71,4 mm, Dương Quang 67,6 mm, Dương Phong 65,6 mm, Lục Bình 65,2 mm, Nông Thịnh 62,6 mm, Côn Minh 59,6 mm, Hảo Nghĩa 56,6 mm, Cẩm Giàng 53mm, Hiệp Lực 51,4 mm, Hòa Mục 51mm, Mỹ Thanh 50,8 mm, các nơi khác phổ biến từ 15-50mm.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m. Từ nay (22/6) đến sáng sớm ngày 23/6, khu vực Bắc Kạn có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Đêm 23/6, ở tỉnh Bắc Kạn có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm.