Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ tham gia kháng chiến chống Mỹ

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự gặp mặt.

Dự gặp mặt có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước; Vũ Hồng Thanh, Phó chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tham dự chương trình gặp mặt có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Dự gặp mặt có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội TNXP Việt Nam; đại biểu các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động, 360 đồng chí CCB, Cựu TNXP, DQTV và các lực lượng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Trong không khí ấm áp thân tình, các đại biểu cùng nhau ôn lại ký ức hào hùng của một thời hoa lửa. Những con người bình dị khiêm nhường ngồi lặng trong khán phòng mà chiến công lẫy lừng, rực rỡ. Họ là những chàng trai, cô gái của thế kỷ XX đã góp sức làm nên lịch sử dân tộc. 50 năm đất nước thống nhất, các CCB, cựu TNXP, DQTV từ khắp mọi miền Tổ quốc có dịp tề tựu, tay bắt mặt mừng cùng nhớ lại những ngày “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”.

Trong 21 năm chiến đấu gian khổ, ác liệt, các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ “lớp cha trước, lớp con sau/ Đã thành đồng chí chung câu quân hành” vượt lên mọi gian khổ, hy sinh, dám đánh, quyết đánh và đánh thắng. Trong chiến tranh ác liệt, có hàng triệu cán bộ, chiến sĩ “chân trần, chí thép” đã hy sinh hoặc để lại một phần máu thịt trên khắp các chiến trường để đất nước ta “nở hoa độc lập”. Trở về giữa đời thường, những người lính vẫn giữ trong mình phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Hiện tại, gần 3 triệu hội viên CCB cùng nhau xây dựng nên truyền thống quý báu của CCB Việt Nam: “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cùng với tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường của bộ đội, lực lượng TNXP đã có những đóng góp vô cùng to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chiến trường cần là TNXP có mặt, ở đâu có giặc là ở đó TNXP xuất quân. Hơn 28 vạn nam, nữ, thanh niên lên đường ra mặt trận trở thành một binh chủng đặc biệt, ngày càng phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích cách mạng, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ nặng nề ở hầu hết những địa bàn nóng bỏng, lửa đạn, phục vụ quên mình vì những tuyến đường ra trận và sát cánh cùng quân giải phóng chiến đấu, tiêu diệt địch.

Góp sức vào cuộc chiến đấu trường chinh của dân tộc còn có một lực lượng được mệnh danh là bức tường sắt, đó chính là DQTV. Trong kháng chiến chống Mỹ, lực lượng DQTV đã phối hợp với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và nhân dân tay cày, tay súng, đánh giặc chống càn, bắn rơi máy bay Mỹ, đánh chìm tàu chiến địch, cùng đấu tranh làm thất bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ, góp phần quan trọng vào Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu cảm tưởng.

Trong buổi gặp mặt trang trọng ý nghĩa, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ niềm vui mừng được gặp mặt và gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các đại biểu là CCB, cựu TNXP, DQTV đã trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trong đó nhiều đồng chí trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, các đồng chí đã có đóng góp trực tiếp và xứng đáng vào thắng lợi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm động viên các đại biểu cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Những ngày này cách đây 50 năm, với tinh thần: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội và nhân dân cả nước đã anh dũng xốc tới, vượt qua bao gian khổ, hy sinh, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, đã giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, thu non sông về một mối, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển.

Chiến thắng mùa Xuân năm 1975 không chỉ mang ý nghĩa lịch sử đối với dân tộc Việt Nam, mà còn có tầm vóc thời đại, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Đó là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của ý chí “không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Và trên hết, đó là thắng lợi của hàng triệu con người bình dị nhưng phi thường, những người đã sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân, thậm chí cả tính mạng của mình cho đất nước được hòa bình và thống nhất, cho dân tộc được độc lập.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Trong chiến công chung ấy, chúng ta không thể không nhắc đến vai trò đặc biệt của các các CCB, cựu TNXP và DQTV - những người đã từng chiến đấu trên mọi chiến trường, ở mọi mặt trận, từ tuyến đầu rực lửa đến hậu phương vững chắc, từ chiến trường ác liệt Trường Sơn, Tây Nguyên, Nam Bộ đến các chiến khu, vùng địch tạm chiếm. Các đồng chí CCB - những người lính Cụ Hồ đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hiểm nguy, viết nên những trang sử vàng trên mọi chiến trường. Các TNXP - những “bông hoa lửa” của một thời tuổi trẻ rực cháy, đã lăn mình giữa mưa bom bão đạn, mở đường, tải đạn, cứu thương, dựng nên những kỳ tích bất tử. Lực lượng DQTV - những chiến sĩ nơi làng quê ngày đêm bám trụ, bảo vệ quê hương, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, là chốt giữ vững chắc nơi tuyến sau của Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động được tri ân những đóng góp to lớn của nhân dân, lực lượng vũ trang, của các nhân chứng lịch sử đã đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư tin tưởng sâu sắc rằng, đội ngũ CCB và cựu TNXP, DQTV dù đang sinh sống và làm việc ở đâu, bằng tình yêu và trách nhiệm, tài năng và sáng tạo đều có thể đóng góp cho Tổ quốc theo cách riêng của mình, hoạt động ngày càng tích cực, giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ, đóng góp ngày càng to lớn cho sự nghiệp chung của Đảng và dân tộc, cùng nhau vun đắp, phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam, tạo thành sức mạnh nội sinh to lớn, đưa đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trong ngày vui gặp mặt, Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu cảm tưởng: Chiến thắng 30-4-1975 đến nay vừa tròn 50 năm. 1/2 thế kỷ đi qua nhưng những ký ức của một thời đánh Mỹ vẫn luôn rạo rực, mãi không bao giờ phai nhạt trong trái tim người dân nước Việt mỗi khi nhắc đến chiến thắng vĩ đại này. Trong tâm khảm của mỗi CCB, cựu TNXP, DQTV chúng tôi - những người trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu - luôn nhớ rất rõ là trong cuộc chiến sinh tử để giành chiến thắng từng phần, tiến đến giành chiến thắng toàn diện mang tính lịch sử, đó là đập tan âm mưu xâm lược và đô hộ lâu dài nước ta của đế quốc Mỹ; đập tan bộ máy của ngụy quân, ngụy quyền với hàng triệu quân lính tay sai của Mỹ có sự góp sức nhỏ bé của các CCB, Cựu TNXP, DQTV. Chúng tôi luôn ý thức được rằng, để có được thắng lợi là do công lao to lớn, sự lãnh đạo sáng suốt, sự chỉ đạo sắc bén kịp thời của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi không bao giờ quên được những đóng góp lớn lao của nhân dân các dân tộc Việt Nam, sự giúp đỡ, thương yêu đùm bọc với lực lượng vũ trang, những người con yêu quý do chính họ dứt ruột sinh ra. Chúng tôi quên sao được sự chiến đấu và cống hiến tuổi thanh xuân của hàng triệu thương binh, sự hy sinh anh dũng của biết bao anh hùng, liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam anh hùng, lực lượng TNXP nơi hỏa tuyến và DQTV, cùng với sự giúp đỡ cả tinh thần, vật chất của Quân đội, nhân dân bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Đón nhận tình cảm và sự trân trọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thay mặt các đại biểu dự gặp mặt, Thượng tướng Bế Xuân Trường bày tỏ tinh thần của những CCB, cựu TNXP, DQTV sẽ tiếp tục cống hiến sức lực và trí tuệ của mình, có những đóng góp quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, là cây cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chương trình nghệ thuật chào mừng các đại biểu dự gặp mặt.

Điều lắng đọng trong buổi gặp mặt ý nghĩa là tình đồng đội lan tỏa, nghĩa tri ân sâu sắc. 50 năm đã trôi qua kể từ ngày quân và dân ta dệt lên bản anh hùng ca Chiến thắng 30-4 lịch sử, những con người đã đi qua chiến tranh vẫn gìn giữ phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh TNXP, DQTV ưu tú, trở thành niềm tin yêu tự hào, là biểu tượng cao đẹp trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Thời gian càng lùi xa, ý nghĩa, tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại này không bao giờ phai mờ mà ngày càng tỏa sáng trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần và hào khí Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn đang được thế hệ CCB, cựu TNXP, DQTV tiếp nối để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân viết tiếp những trang sử trong kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh và hạnh phúc.

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Trước đó, trong khuôn khổ buổi gặp mặt, các đại biểu CCB, cựu TNXP, DQTV đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội)./.