Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và sơ kết thực hiện Quy định số 09 của Đảng ủy Công an Trung ương

BBK - Sáng 12/5, Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và sơ kết thực hiện Quy định số 09-QĐ/ĐUCA, ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương. Đại tá Hà Văn Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các, tập thể cá nhân điển hình.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và dân vận Tỉnh ủy; Tỉnh đoàn Bắc Kạn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Bí thư các chi, đảng bộ thuộc Công an tỉnh và 22 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Giao lưu với các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Đảng uỷ Công an Trung ương, Tỉnh uỷ Bắc Kạn về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành trên 40 văn bản hướng dẫn, kế hoạch, công văn triển khai, thực hiện, tổ chức 30 hội nghị học tập Chuyên đề, các đơn vị, địa phương tổ chức học tập bổ sung theo hình thức xem đĩa DVD, sau học tập 100% đảng viên, cán bộ chiến sĩ viết bài thu hoạch theo từng chuyên đề, 100% cấp ủy cơ sở đã xây dựng chuẩn mực đạo đức, gắn với thực hiện “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Từ năm 2020 đến năm 2025, tỷ lệ điều tra khám phá án chung của Công an tỉnh đạt 96,03% (giảm 14,6% số vụ và tăng 6% tỷ lệ điều tra khám phá so với nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015-2020). Điển hình: Điều tra khám phá vụ án vận chuyển trái phép 198 bánh hêrôin từ Điện Biên qua địa bàn tỉnh Bắc Kạn; triệt phá chuyên án làm rõ 09 đối tượng trộm cắp 46 chiếc xe môtô trên địa bàn huyện Pác Nặm, Ba Bể; đấu tranh triệt phá thành công chuyên án về đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá, với số tiền giao dịch trên 300 tỷ đồng…

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Nà Tu, xã Cẩm Giàng (Bạch Thông).

10 năm qua, lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức 115 Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” thu được trên 7.000 ý kiến về công tác đảm bảo ANTT và công tác xây dựng lực lượng CAND. 13 Hội nghị đối thoại trực tuyến, trực tiếp cấp Công an tỉnh về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính với sự tham gia trên 1.000 lượt cơ quan, tổ chức và cá nhân. Từ 2016 đến nay, đã xây dựng và duy trì thực hiện 07 mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, như: Mô hình “Ba xây, ba chống, ba biết” và Lập sổ ghi danh gương “người tốt – việc tốt” của Công an tỉnh; Mô hình “Ba Bể xanh - an toàn - thân thiện” của Công an huyện Ba Bể; Mô hình “Bữa cơm tình thương” của Công an thành phố Bắc Kạn…

Công an tỉnh đã tổ chức khánh thành 169 công trình giúp đỡ xã Giáo Hiệu trong xây dựng nông thôn mới, với tổng kinh phí hỗ trợ 2,7 tỷ đồng; Bộ công an, UBND tỉnh giao chủ trì xây dựng hơn 800 căn nhà lắp ghép theo mẫu của Bộ Công an tặng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Huy động hơn 400 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả sau mưa, bão, kêu gọi CBCS ủng hộ 530 triệu đồng, đồng thời vận động ủng hộ 185 triệu đồng, 79,5 tấn hàng hóa, 835 suất quà; 2,8 tấn gạo, và nhiều vật dụng thiết yếu hỗ trợ Nhân dân bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh… Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 131 tổ chức đảng và 102 đảng viên; xem xét thi hành, đề nghị thi hành kỷ luật 16 đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng 02 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng. Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, xứng danh là “thanh bảo kiếm của Đảng”, “lá chắn thép” vững vàng trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, lực lượng CAND cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, trong đó cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Đồng chí mong rằng, sau hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả./.