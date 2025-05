Triển khai hướng dẫn của Bộ Công an về sắp xếp tổ chức Công an cấp xã

BBK- Chiều 06/5, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt Hướng dẫn số 1678/BCA-X01, ngày 28/4/2025 của Bộ Công an về triển khai sắp xếp tổ chức Công an cấp xã theo chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ hội trường lớn Công an tỉnh đến hội trường 07 điểm cầu khu vực trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai, quán triệt các nội dung trọng tâm của Hướng dẫn số 1678 của Bộ Công an và Kế hoạch số 197, ngày 05/5 của Giám đốc Công an tỉnh, trong đó nhấn mạnh việc đảm bảo tổ chức bộ máy Công an cấp xã phải phù hợp với mô hình tổ chức, cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy và vị trí việc làm theo các tổ công tác chuyên môn. Việc sắp xếp này nhằm tạo thuận lợi trong phân công nhiệm vụ, quản lý địa bàn và cán bộ tại Công an cấp xã. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác của Công an cấp xã trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong lực lượng Công an tỉnh tổ chức phổ biến quán triệt nội dung Hướng dẫn của Bộ Công an và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đến toàn thể đảng viên, CBCS biết, thực hiện; quá trình thực hiện phải duy trì hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn, chủ động ứng phó trong mọi tình huống.

Đối với Công an các đơn vị, địa phương được giao tham mưu thực hiện cần tiến hành rà soát, đánh giá, nhận xét và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của toàn thể lãnh đạo, chỉ huy, CBCS trong toàn lực lượng Công an tỉnh; căn cứ tình hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu lãnh đạo chỉ huy và vị trí việc làm theo các tổ công tác chuyên môn để bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp, đồng thời thực hiện tốt mục tiêu: “Sau sắp xếp đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và CBCS Công an cấp xã theo đúng phương châm “xã vững mạnh, bám cơ sở”, lực lượng Công an cấp xã phải thật sự gần dân, sát dân, đáp ứng nhanh nhất, hiệu quả nhất yêu cầu phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự ATXH trong tình hình mới./.