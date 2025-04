BBK - Ban Chỉ đạo (BCĐ) liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Người dân mua sắm tại siêu thị Bk Mart (thành phố Bắc Kạn).

Với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng an toàn thực phẩm (ATTP) bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”, BCĐ tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tổ chức các hoạt động Tháng hành động kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thời gian triển khai Tháng hành động từ ngày 15/4/2025 đến ngày 15/5/2025, trên phạm vi toàn tỉnh.

Trong dịp này, tỉnh sẽ tổ chức chiến dịch truyền thông; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, ATTP; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về ATTP, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố.

Riêng đối với Sở Y tế, BCĐ tỉnh yêu cầu cần làm tốt công tác tham mưu ban hành và triển khai kế hoạch tổ chức Tháng hành động năm 2025 của tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động bảo đảm ATTP theo quy định; thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành về ATTP theo phân công, phân cấp quản lý...

Ngoài ra, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm ATTP trong Tháng hành động; tăng cường phối hợp tuyên truyền hướng dẫn Nhân dân thực hiện tốt quy định về ATTP thuộc lĩnh vực quản lý; tuyên truyền hướng dẫn người tiêu dùng tố cáo các vi phạm quy định về ATTP, tẩy chay, không mua, sử dụng sản phẩm của những cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo an toàn.

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, ATTP; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP; kịp thời thông tin các chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, ATTP.

Đồng thời nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tại các cơ sở có bếp ăn tập thể, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn./.