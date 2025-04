[Trực tiếp] GẶP MẶT KỶ NIỆM 125 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH BẮC KẠN (11/4/1900 - 11/4/2025)

>>Theo dõi và tương tác với phiên Livestream tại đây.

Cuộc Gặp mặt kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh (11/4/1900 - 11/4/2025) bế mạc. Tối nay, Chương trình lễ hội Carnaval đường phố sẽ diễn ra tại trung tâm thành phố Bắc Kạn.

17h08: Công tác thi đua khen thưởng - Bắc Kạn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tỉnh Bắc Kạn.

Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Võ Thị Ánh Xuân tặng tỉnh Bắc Kạn bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với những nỗ lực cố gắng, đạt được nhiều kết quả toàn diện trong các lĩnh vực, Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng tỉnh Bắc Kạn Huân chương Lao động hạng Nhất. Thay mặt Chính phủ, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tỉnh Bắc Kạn.

17h00: Đồng chí Triệu Tiến Trình, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn đại diện thế hệ trẻ phát biểu cảm nghĩ và quyết tâm hành động.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn khẳng định: Thế hệ trẻ hôm nay vô cùng vinh dự và tự hào được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, mang trong mình niềm tin, khát vọng, ý chí phấn đấu tiếp bước cha anh, góp phần viết tiếp những trang sử vẻ vang của tỉnh nhà. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự quan tâm của các cấp, các ngành, tuổi trẻ Bắc Kạn đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thi đua, xung kích, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn.

Giai đoạn 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo, triển khai hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động của 80 Hợp tác xã thanh niên; hỗ trợ, duy trì 72 sản phẩm OCOP do thanh niên làm chủ; tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho gần 50.000 ĐVTN; giới thiệu, giải quyết việc làm cho trên 12.000 ĐVTN. 5 năm qua các cấp bộ Đoàn đã thực hiện trên 2.000 công trình và 15.000 phần việc thanh niên, trị giá trên 30 tỷ đồng; xây mới và duy trì 60 tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; 236 điểm vui chơi an toàn cho thiếu nhi. từ năm 2020 đến nay, đã bồi dưỡng và giới thiệu 7.031 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong có 2.099 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ý thức được trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân, nhận thức đầy đủ về thời cơ và thách thức, với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự quyết tâm nhất trí đồng lòng của nhân dân các dân tộc Bắc Kạn, tuổi trẻ hôm nay quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, kiên cường, bất khuất của cha anh, sức trẻ của mình nguyện không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tác phong, thi đua lao động sản xuất, đoàn kết, xung kích, tình nguyện để tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hội nhập quốc tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

16h50: Đồng chí Mai Thế Dương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn đại diện cán bộ tiền nhiệm của tỉnh phát biểu.

Đồng chí Mai Thế Dương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Đồng chí xúc động chia sẻ: Trải qua nhiều vị trí công tác, đồng chí phấn khởi chứng kiến Bắc Kạn từng giờ, từng ngày thay da đổi thịt. Từ xuất phát điểm rất khó khăn, sau 28 năm tái thành lập, Bắc Kạn đã có những đổi thay toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; bộ mặt đô thị và nông thôn đã có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận Nhân dân các dân tộc của tỉnh đã được cải thiện rõ rệt so với giai đoạn đầu tái thành lập...

Được sống, công tác vào thời kỳ lịch sử quan trọng của tỉnh nhà; đã từng qua thử thách, rèn luyện của thực tiễn, trực tiếp cảm nhận những đổi thay của quê hương Bắc Kạn, khi nghỉ hưu trở về cuộc sống đời thường, cho dù hoàn cảnh điều kiện khác nhau, tuổi cao, sức giảm, song đồng chí cũng như các cán bộ đã nghỉ chế độ hưu trí vẫn tiếp tục đặt niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; kiên định đi theo con đường Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; sẽ tiếp tục đoàn kết cùng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Bắc Kạn, chung sức, đồng lòng quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Quang cảnh buổi Gặp mặt.

16h20: Đại biểu theo dõi phóng sự đặc biệt: “Bắc Kạn - Hành trình 125 năm xây dựng và phát triển”

Đại biểu xem phóng sự “Bắc Kạn - Hành trình 125 năm xây dựng và phát triển”.

16h00: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu khai mạc:

Diễn văn nhấn mạnh: Đây là sự kiện chính trị quan trọng, nhằm ôn lại truyền thống quê hương cách mạng, vẻ vang, tự hào về những thành tựu đạt được của tỉnh Bắc Kạn 125 năm qua; xác định nhiệm vụ trọng tâm phát triển trong chặng đường tiếp theo để góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên, tạo động lực ra sức thi đua xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày càng phát triển, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đọc diễn văn khai mạc.

Trong Chương trình gặp mặt ý nghĩa này, với niềm xúc động và biết ơn vô hạn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bậc lão thành cách mạng, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã đóng góp công sức, trí tuệ và xương máu cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước và quê hương Bắc Kạn.

Đại biểu dự buổi lễ.

Bắc Kạn - mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nằm ở trung tâm căn cứ địa Việt Bắc anh hùng, nơi từng là địa bàn chiến lược quan trọng trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Bắc Kạn không chỉ là vùng đất có vị trí trọng yếu về chính trị - quân sự mà còn là nơi hun đúc tinh thần kiên cường, bất khuất của bao thế hệ cha ông. Khi ánh sáng của Đảng soi rọi, Bắc Kạn đã sớm hòa mình vào phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, cùng cả nước đứng lên vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đại biểu dự buổi lễ.

Cách đây 125 năm, ngày 11/4/1900, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định tách một phần đất thuộc tỉnh Thái Nguyên thành lập tỉnh Bắc Kạn gồm bốn châu: Bạch Thông, Chợ Rã, Thông Hoá (sau đổi thành Na Rì) và Cảm Hóa (sau đổi thành Ngân Sơn). Cùng với cả nước, Nhân dân Bắc Kạn đã dấy lên phong trào kháng Pháp mạnh mẽ.

Ngày 22/9/1943, Chi bộ Chí Kiên được thành lập gồm 3 đảng viên, đánh dấu bước ngoặt trong phong trào cách mạng Bắc Kạn. Chi bộ Chí Kiên là chi bộ đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương ở Bắc Kạn. Ngày 23/3/1945, châu lỵ Chợ Rã hoàn toàn giải phóng. Ngày 30/3/1945, đồng chí Võ Nguyên Giáp quyết định thành lập Ủy ban nhân dân lâm thời châu Chợ Rã. Đây là chính quyền cách mạng cấp huyện đầu tiên trong cao trào khởi nghĩa kháng Nhật cứu nước năm 1945. Ngày 23/8/1945, quân Nhật chính thức rút khỏi thị xã Bắc Kạn. Ngày 25/8/1945, một cuộc mít tinh lớn được tổ chức tại thị xã Bắc Kạn. Đại diện Tỉnh bộ Việt Minh tuyên bố chính thức xóa bỏ toàn bộ chính quyền địch ở Bắc Kạn, chính quyền cách mạng đã được thành lập.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tỉnh Bắc Kạn được Trung ương Đảng chọn xây dựng thành khu an toàn (ATK). Với vai trò là căn cứ địa cách mạng, Bắc Kạn ra sức bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hết lòng cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ bộ đội, cơ quan, xí nghiệp, kho tàng của Trung ương sơ tán…

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn dự buổi lễ.

Ngày 21/4/1965, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập tỉnh Bắc Thái trên cơ sở hợp nhất 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Đảng bộ, quân và dân Bắc Thái tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, góp phần cùng quân dân cả nước giành thắng lợi lịch sử mùa Xuân năm 1975- Đất nước hoàn toàn thống nhất, non sông thu về một mối.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, tỉnh Bắc Kạn có 9.021 thanh niên xung phong ra mặt trận. Nhiều đơn vị, cá nhân lập công xuất sắc, được phong tặng nhiều danh hiệu cao quý. Đặc biệt, Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho 3 đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Hà Văn Vấn và liệt sỹ Nguyễn Văn Thoát; hơn 2.000 con em đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã anh dũng hy sinh để đổi lấy độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Toàn tỉnh có 99 “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, hiện có 02 mẹ còn sống.

Giai đoạn từ 1975 đến 1996, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Thái đã đoàn kết thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu, kiên trì vận dụng đường lối đổi mới của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương, tạo ra sự chuyển biến toàn diện. Những thành tựu đó đã tạo ra thế và lực mới, nhân tố mới cho bước phát triển ổn định vững chắc những năm cuối của thế kỷ XX.

Đại biểu dự buổi gặp mặt.

Để phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội (khóa IX) ra Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, theo đó, chia tỉnh Bắc Thái thành hai tỉnh là tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên, đồng thời, chuyển 2 huyện Ngân Sơn, Ba Bể của tỉnh Cao Bằng trở về tỉnh Bắc Kạn.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, ngày 01/01/1997, lễ mít tinh tái thành lập tỉnh Bắc Kạn được tổ chức trọng thể tại thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn). Khi mới tái lập, tỉnh Bắc Kạn có 5 huyện và 1 thị xã. Đến năm 1998, Chính phủ ban hành nghị định thành lập huyện Chợ Mới và năm 2003 tiếp tục thành lập huyện Pác Nặm. Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn có 8 huyện, thành phố với 108 xã, phường, thị trấn.

Là một trong những tỉnh khó khăn nhất cả nước thời điểm mới tái lập, nhưng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Bắc Kạn đã từng bước vượt qua gian nan, thử thách, vươn lên mạnh mẽ. Kinh tế - xã hội có bước đột phá. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh bình quân giai đoạn 1997-2024 đạt 7,6%/năm. Sau 28 năm tái lập, quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng gần 52 lần; thu nhập bình quân đầu người tăng gần 45 lần; thu ngân sách tăng 57 lần.

Nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa gắn với chế biến. Đến hết năm 2024, có 32 xã và 74 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Toàn tỉnh, hiện có 245 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 04 sản phẩm OCOP 5 sao. Công nghiệp có bước phát triển, hệ thống giao thông được mở rộng, nâng cấp và xây dựng mới. Đến nay, 100% số xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm. Tuyến đường cao tốc Thái Nguyên - Bắc Kạn, tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể được hoàn thành đưa vào sử dụng và sắp tới là tuyến đường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn vừa khởi công; có 6 cụm công nghiệp đang hoạt động sẽ tạo điều kiện cho sự phát triển mọi mặt của tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 98,2 % số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Mạng lưới viễn thông và internet tiếp tục được đầu tư và phát triển, 100% xã, phường, thị trấn có sóng điện thoại di động, truyền dẫn cáp quang, trạm thông tin truyền thanh. 100% cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh sử dụng thư điện tử phục vụ cho công việc. Lượng khách du lịch đến Bắc Kạn năm 2024 đạt trên 1 triệu lượt.

Đại biểu dự buổi gặp mặt.

Năm 2011, tổ chức UNESCO đã công nhận Hồ Ba Bể là Khu Ramsar - vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế. Năm 2012, Hồ Ba Bể được Chính phủ công nhận Di tích quốc gia đặc biệt; hiện nay tỉnh đang mời gọi các nhà đầu tư có tiềm năng đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo có nhiều khởi sắc, toàn tỉnh có 138/280 trường đạt chuẩn quốc gia; 108/108 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS, hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân; 108/108 xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

Quốc phòng, an ninh trên địa bàn ổn định. Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng lớn mạnh, từ 9 đảng bộ trực thuộc, 299 tổ chức cơ sở đảng với 11.102 đảng viên đã tăng lên 12 đảng bộ trực thuộc, 417 tổ chức cơ sở đảng với 37.782 đảng viên. Hiện tỉnh không còn thôn trắng đảng viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên...

Ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn, Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2000); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2006), Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2016). Hiện tỉnh đang trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất…

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, biến khó khăn thành động lực, khát vọng thành niềm tin, biến những thuận lợi, thời cơ thành sức mạnh để vững bước trên con đường phát triển. Mục tiêu đến năm 2030, Bắc Kạn phấn đấu trở thành địa phương có đầy đủ các nền tảng cơ bản của trình độ phát triển trung bình khá so với cả nước. Xây dựng một không gian phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn sinh thái, văn hóa; đồng thời, đảm bảo ổn định vững chắc các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Đại biểu dự buổi lễ.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, trong thời gian tới, tỉnh xác định tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, trình độ, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch. Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Thực hiện quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong thời gian trước mắt, tỉnh tập trung cao độ thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm, nhất là tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang; phối hợp thi công tuyến cao tốc Chợ Mới - thành phố Bắc Kạn. Tạo mọi điều kiện để các công ty, doanh nghiệp vừa đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh hoàn thiện hạ tầng, nhanh chóng đi vào hoạt động, tạo việc làm cho lao động địa phương và khu vực lân cận, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh: Với bề dày lịch sử 125 năm hình thành và phát triển, cùng vị thế chính trị - xã hội ngày càng vững chắc, Bắc Kạn tự hào bước tiếp trên con đường đổi mới theo định hướng của Đảng. Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, trân trọng và gìn giữ những thành quả mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, Bắc Kạn quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Toàn tỉnh cùng hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, tạo nền tảng vững chắc cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

15h50: Đến dự buổi lễ có các đại biểu lãnh đạo Trung ương và địa phương.

Đến dự Chương trình Gặp mặt kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Phan Thị Kim Oanh, Phó Chánh Văn phòng Chủ tịch nước; Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1; đoàn đại biểu lãnh đạo các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng. Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn qua các thời kỳ.

Về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành...

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đến dự buổi lễ.

15h15: Chương trình nghệ thuật chào mừng do Đoàn Nghệ thuật dân tộc biểu diễn.

Chương trình gồm các tiết mục: Trích đoạn âm nhạc: Quốc tế ca - Chào mừng Đảng cộng sản Việt Nam; Hát múa: Vọng về từ Ký ức; Hát múa: Gửi người chiến sĩ Phủ Thông; Hoạt cảnh Hát múa: Bình minh trên quê hương; Hai Rủng Quang & Pi bươn chứ ơn Bác; Múa bát: Em đẹp như tiên sa; Tốp ca nam nữ: Bắc Kạn âm vang ngày mới; Hát múa: Bắc Kạn – Thành phố mùa xuân.