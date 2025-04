[Trực tiếp] Lễ Gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)

>> Mời quý vị và các bạn xem livestream trên fanpage Báo Bắc Kạn tại đây.

11h00: Buổi lễ kết thúc.

10h40: Đồng chí Triệu Tiến Trình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, đại diện thế hệ trẻ của tỉnh phát biểu.

Đồng chí bày tỏ, thế hệ trẻ hôm nay may mắn được sinh ra trong hòa bình, lớn lên trong những ngày tháng đất nước đổi mới và phát triển. Nhưng không vì thế mà quên đi những mất mát, hy sinh mà cha ông đã phải trải qua. Thanh niên vẫn không ngừng tìm hiểu về lịch sử, đến với những địa chỉ đỏ - nơi ghi dấu ấn của biết bao chiến công oanh liệt. Noi gương thế hệ cha anh đi trước, tuổi trẻ Bắc Kạn tiếp tục không ngừng phấn đấu học tập, lao động và rèn luyện; các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, lý tưởng cách mạng cao đẹp, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch. Tham gia tích cực vào công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống. Đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, nhận bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ quốc cần. Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Trước cơ hội và thách thức đan xen, tuổi trẻ Bắc Kạn hôm nay nguyện nối tiếp truyền thống vẻ vang, rèn đức, luyện tài, dấn thân, sáng tạo, cống hiến không ngừng. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với lý tưởng cộng sản và khát vọng dựng xây quê hương giàu đẹp, thanh niên tỉnh nhà quyết tâm phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, đổi mới tư duy, sáng tạo trong hành động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc….

Các đoàn viên, thanh niên tham dự buổi Lễ gặp mặt.

10h15: Ông Nguyễn Quân, Nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn - người trực tiếp tham gia chiến dịch Huế - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh, thay mặt các nhân chứng lịch sử, phát biểu.

Cựu chiến binh Nguyễn Quân, người từng trực tiếp tham gia chiến dịch Huế - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh.

9h50: Đại biểu xem phóng sự “Bắc Kạn - 50 năm sau ngày giải phóng”.

9h32: Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu, ôn lại truyền thống hào hùng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu ôn lại truyền thống.

Đồng chí nhấn mạnh: Chiến thắng 30/4/1975 là đỉnh cao chói lọi của lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là thành quả vĩ đại của sự hy sinh to lớn, sự kiên cường bất khuất của lớp lớp cha anh – những người con ưu tú của dân tộc. Bắc Kạn cùng cả nước tự hào góp phần xương máu vào thắng lợi này, với hàng vạn lượt con em lên đường chiến đấu, nhiều người đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần máu thịt nơi chiến trường.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, biến những thành tựu vẻ vang trong quá khứ thành động lực để hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Chúng ta mãi mãi ghi lòng tạc dạ công lao trời biển của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh và đồng bào có công với nước. Ngày hôm nay, tiếp nối truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Kạn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, hội nhập, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp…

Sau khi ký Hiệp định Paris, mặc dù buộc phải rút hết quân nhưng đế quốc Mỹ vẫn tiếp tục âm mưu dùng chính quyền, quân đội ngụy Sài Gòn làm công cụ chiến tranh. Tháng 7/1973, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã họp Hội nghị lần thứ 21, ra Nghị quyết Về thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và nhiệm vụ của cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới, trong đó khẳng định “Con đường của cách mạng miền Nam là con đường bạo lực cách mạng. Bất kể trong tình hình nào, ta cũng phải nắm vững thời cơ, giữ vững đường lối chiến lược tiến công và chỉ đạo linh hoạt để đưa cách mạng miền Nam tiến lên” và đề ra các nhiệm vụ lớn cho hai miền Nam - Bắc.

Sau khi hoàn thành chuẩn bị chiến lược cả về thế và lực, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 được tiến hành từ ngày 4/3/1975 với các chiến dịch: Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng trận đột phá chiến lược đánh chiếm Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên; hai chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Sài Gòn - Gia Định với nhiều bước phát triển nhảy vọt.

Sau một tháng Tổng tiến công và nổi dậy mạnh mẽ, liên tục, quân và dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn, toàn diện cả về chính trị và quân sự. Từ nhận định dù Mỹ có chi viện cũng không cứu vãn được sự sụp đổ của quân ngụy, Bộ Chính trị quyết định mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng Sài Gòn trong thời gian sớm nhất, tốt nhất là trong tháng 4/1975, trước mùa mưa, không thể để chậm. Ngày 07/4/1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh ra lệnh động viên “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ thời gian từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng”.

17 giờ ngày 26/4/1975, quân ta được lệnh tổng công kích; 5 cánh quân đồng loạt tiến công trên 5 hướng: Hướng Bắc - Quân đoàn 1 (Binh đoàn Quyết Thắng); hướng Tây Bắc - Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên); hướng Đông Nam - Quân đoàn 2 (Binh đoàn Hương Giang); hướng Đông - Quân đoàn 4 (Binh đoàn Cửu Long); hướng Tây và Tây Nam - Đoàn 232 và Sư đoàn 8 (Quân khu 8), nhanh chóng đánh chiếm các mục tiêu trọng yếu của địch. Trước cuộc tiến công như vũ bão của quân và dân ta, 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, quân ta đánh chiếm Dinh Độc Lập, chính quyền ngụy Sài Gòn đầu hàng không điều kiện, cờ giải phóng phấp phới tung bay trên nóc tòa nhà chính của Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Bắc Kạn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức khi vừa ổn định sản xuất, cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến vừa phải thực hiện nhiệm vụ tiễu phỉ, đảm bảo con đường huyết mạch số 3 - con đường chính chi viện cho chiến trường biên giới. Với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc xâm lược, quân và dân Bắc Kạn đã tu sửa được 275km mặt đường, 150 chiếc cầu với tổng chiều dài 1.267 m; huy động được 4.789kg thực phẩm, 9.021 cán bộ, chiến sĩ lên đường đánh giặc; nhiều đồng chí đã lập công xuất sắc, được tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ; đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Hà Văn Vấn và liệt sĩ Nguyễn Văn Thoát được tuyên dương danh hiệu anh hùng LLVT; 100 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Có 2.121 liệt sĩ là con em đồng bào các dân tộc Bắc Kạn đã anh dũng hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Với truyền thống cách mạng, tỉnh ta đã có nhiều đóng góp to lớn vào chiến thắng chung của dân tộc. 50 năm sau ngày giải phóng, cùng với Nhân dân cả nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hàn gắn vết thương chiến tranh, ngày 01/01/1997, tỉnh chính thức được tái thành lập, trên cơ sơ sở chia tách 4 huyện, thị xã của tỉnh Bắc Thái cũ và 2 huyện của tỉnh Cao Bằng; là tỉnh nông nghiệp thuần túy, cơ sở vật chất thiếu thốn, với những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, Bắc Kạn đã phấn đấu vượt qua khó khăn và ngày một phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

Ghi nhận những thành tựu, kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tỉnh Bắc Kạn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng: Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; “Huân chương Lao động hạng Nhất”, “Huân chương Độc lập hạng Nhất” và nhiều phần thưởng cao quý khác.

9h30: Dự Chương trình Gặp mặt có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh các thời kỳ dự buổi lễ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự buổi lễ Gặp mặt.

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo tiền nhiệm hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh; đại diện các bậc lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; sĩ quan cấp tướng đang nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh; đại diện gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, nhân chứng lịch sử; các đồng chí lãnh đạo đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực Huyện uỷ, Thành uỷ, HĐND, UBND các huyện, thành phố và đại diện thế hệ trẻ tỉnh Bắc Kạn.

9h10: Chương trình nghệ thuật chào mừng do Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Bắc Kạn biểu diễn