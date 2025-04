[Trực tiếp]Trình diễn di sản văn hóa phi vật thể lưu vực sông Cầu

>>Xem và tương tác trực tiếp livestream trên Fanpage Báo Bắc Kạn tại đây

21h20: Đêm trình diễn di sản văn hóa phi vật thể lưu vực sông Cầu khép lại.

Người mẫu trình diễn các bộ thiết kế thời trang...

Chén rượu nồng được ủ từ hàng chục loại lá rừng, qua bàn tay khéo léo và tấm lòng nồng hậu của bà con, không chỉ mang hương vị núi rừng mà còn gửi gắm lời chúc sức khỏe, may mắn và tình cảm chân thành nhất đến với khách quý.

21h20: Trong hành trình gìn giữ và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, du khách có dịp được hòa mình vào không gian đậm đà bản sắc của dân tộc Tày. Một trong những nét đẹp không thể thiếu trong mỗi dịp lễ hội, ngày vui của người Tày – đó chính là nghi thức mời rượu men lá

21h10: Bài hát Đi giữa trời rực rỡ, sáng tác Ngô Lan Hương, biểu diễn Quốc Vượng khuấy động không khí sân khấu và Phố đi bộ sông Cầu. Mặc trời mưa nhỏ, nhiều khán giả hòa nhịp cùng bài hát...

Ca sĩ Lưu Quốc Vượng.

21h06: “Trăng về Phố” – phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của thi sĩ Hiền Mặc Chất, nhạc sĩ Lê Mây phổ nhạc, được thể hiện bởi giọng ca đầy cảm xúc của ca sĩ Minh Hằng, kết hợp cùng nghệ thuật múa minh họa tinh tế.

21h00: Ca cổ Lý Thiên Thai, dân ca Quan họ Bắc Ninh- di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, một loại hình nghệ thuật không chỉ là âm thanh, lời ca, mà còn là tâm hồn, là cốt cách thanh tao của vùng Kinh Bắc xưa.

Tiết mục đặc sắc được trình bày bởi những nghệ nhân tài hoa đến từ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Bắc Giang.

20h55: Màn trình diễn trang phục dân tộc đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang, nằm trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Thảo Giang, người luôn tâm huyết trong việc tôn vinh vẻ đẹp truyền thống qua từng tà áo, từng đường nét thêu thùa.

Phần trình diễn được nâng bước bởi giọng ca ngọt ngào, sâu lắng của NSƯT Bích Hồng – qua ca khúc trữ tình: "Gửi về quan họ”.

20h46: Chương trình đưa người xem và du khách xuôi theo dòng Lục Nam, về với vùng đất quan họ trữ tình – nơi lưu giữ một kho tàng âm nhạc dân gian đặc sắc và đậm đà bản sắc văn hóa vùng Kinh Bắc.

Tiếng đàn Tính dịu dàng và những lời Then sâu lắng giúp du khách cảm nhận hơi thở của núi rừng, của văn hóa và của tình người Bắc Kạn....

20h35: Từ những làn điệu dân ca mượt mà của Thái Nguyên, hành trình văn hóa của du khách ngược lên với núi rừng Bắc Kạn – nơi những thanh âm Then linh thiêng vẫn còn ngân vang qua từng nếp nhà sàn, từng ngọn núi, con suối.

Tiết mục Hát Then, đàn Tính – một loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, Nùng tỉnh Bắc Kạn. Đây không chỉ là lời ca, tiếng hát, mà còn là sợi dây kết nối tâm linh giữa con người với trời đất, tổ tiên.

Tiết mục do nghệ nhân ưu tú Mã Trung Trực và nhóm hát Then Bạch Thông trình bày – tái hiện nghi lễ Khảm Hải – nghi lễ cổ truyền mang đậm dấu ấn văn hóa tâm linh, với ước vọng cầu mùa, cầu an cho bản làng no ấm.

Cuộc gặp gỡ thú vị giữa các du khách tại Bắc Kạn.

20h28: múa Tắc Xình – điệu múa mang đậm nét văn hóa của người Sán Chay, kết hợp với làn điệu Sấng cọ mượt mà, sâu lắng – như tiếng hát tình tự của núi rừng với phần biểu diễn của Đoàn nghệ nhân dân gian tỉnh Thái Nguyên.

20h20: Người xem cùng bước vào hành trình nghệ thuật – nơi di sản được đánh thức qua từng đường cắt, nơi truyền thống được tái hiện bằng cảm hứng sáng tạo mới mẻ…, qua phần trình diễn bộ sưu tập của Nhà thiết kế Thảo Giang.

Với sự dẫn dắt tài ba của Nhà thiết kế Thảo Giang, người xem được chiêm ngưỡng những bộ trang phục dân tộc đặc trưng – từ vải chàm của người Tày, khăn vấn của người Dao, cho đến họa tiết thêu tay mang đậm dấu ấn miền núi – tất cả đều được biến tấu đầy tinh tế để hòa quyện giữa vẻ đẹp cổ điển và xu hướng đương đại.

20h18: Giới thiệu đại biểu:

Đến dự chương trình có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành; đại diện các tỉnh trong lưu vực sông Cầu gồm: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội...

Màn nghệ thuật khai từ với các tác phẩm: Em ơi ngày hội tung còn (St Phạm Tịnh) và Tình yêu trên dòng sông quan họ (St Phan Lạc Hoa) với phần tham gia biểu diễn của NSUT Bích Hồng, ca sĩ Quang Từ cùng với các người mẫu chuyên nghiệp, Các nghệ sĩ đến từ 6 tỉnh lưu vực Sông Cầu, Các nghệ nhân dân gian và hơn hết là diễn viên quần chúng đến từ chính quê hương Bắc Kạn.

19h55: Chương trình giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của các tỉnh lưu vực sông Cầu với chủ đề “Sông Cầu -mạch nguồn di sản”.

19h50: Chương trình trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho 18 tập thể và 01 cá nhân có nhiều thành tích trong việc tham gia các hoạt động kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn; 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Tuần Văn hóa-Du lịch Bắc Kạn năm 2025.

19h45: Ban tổ chức trao giải cuộc thi Ảnh đẹp du lịch lưu vực sông Cầu:

Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch lưu vực sông Cầu” nằm trong chuỗi hoạt động của “Tuần Văn hóa-Du lịch Bắc Kạn” năm 2025, do Báo Bắc Kạn tổ chức: Tính đến ngày 21/4/2025, Ban Tổ chức cuộc thi nhận được 554 tác phẩm ảnh. Trên tổng số 554 tác phẩm ảnh tham dự cuộc thi, tại vòng Sơ khảo Ban giám khảo lựa chọn được 28 ảnh, nhóm ảnh vào vòng Chung khảo và tại vòng Chung khảo BTC, BGK đã lựa chọn được 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba; 05 Giải Khuyến Khích; 01 Giải có lượt chia sẻ nhiều nhất.

Ông Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BTC lên trao giải Nhất; bà Đỗ Thị Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL, Phó BTC lên trao giải Nhì; ông Đinh Lâm Sáng, Phó Giám đốc Sở Công Thương trao giải Ba cho các tác giả.

Lãnh đạo tỉnh và các Sở, ngành trao các giải Nhất, Nhì, Ba của Cuộc thi Ảnh đẹp lưu vực sông Cầu.