BBK - Sáng 30/5, UBND xã Đồng Thắng (Chợ Đồn) tổ chức Lễ đón bằng công nhận Trường Mầm non Đồng Thắng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và tổng kết năm học 2024 – 2025. Dự buổi lễ có ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn.

Văn nghệ chào mừng.

Trường Mầm non Đồng Thắng được sáp nhập từ Trường Mầm non Đông Viên và Trường Mầm non Rã Bản. Trải qua thời gian xây dựng và phát triển, đến nay cơ sở vật chất nhà trường đã hoàn thiện; có đủ lớp học và các phòng chức năng; các lớp học được trang bị thiết bị đồ dùng tối thiểu cho các lớp đảm bảo các điều kiện tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, bếp ăn được đầu tư phục vụ cho công tác bán trú; các khối phòng hành chính, phòng chức năng được trang bị đồ dùng, thiết bị theo quy định.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 cho Trường Mầm non Đồng Thắng.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Trong những năm qua nhà trường luôn phối hợp tốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Tổ chức tốt các hoạt động giảng dạy, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục theo các độ tuổi phù hợp với điều kiện của nhà trường. Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”. Qua các năm học tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cuối năm giảm so với đầu năm học; tỷ lệ trẻ chuyên cần hằng năm luôn đạt trên mức 98% trở lên; trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%. Tập thể trường đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của Chủ tịch UBND huyện, tỉnh; nhiều năm liền được công nhận đơn vị văn hóa.

Lãnh đạo huyện Chợ Đồn chúc mừng Trường Mầm non Đồng Thắng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Đại biểu và các giáo viên Trường Mầm non Đồng Thắng chụp ảnh lưu niệm.

Ghi nhận thành tích và quá trình xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, ngày 25/3/2025 Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 492/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng công nhận Trường Mầm non Đồng Thắng đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu và chúc mừng Trường Mầm non Đồng Thắng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chúc mừng kết quả của nhà trường. Đồng thời, đề nghị trường tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng dạy học; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc, giáo dục trẻ; triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành; cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục đổi mới sáng tạo trong thi đua dạy và học, xây dựng nhà trường ngày càng khang trang, đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo của địa phương.../.