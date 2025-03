Trường Mầm non Yến Dương đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia

BBK - Ngày 27/3, Trường Mầm non Yến Dương, xã Yến Dương, huyện Ba Bể long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Kạn.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 cho Trường Mầm non Yến Dương.

Trường Mầm non Yến Dương được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2003. Sau hơn 20 năm phát triển, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Những năm đầu thành lập cơ sở vật chất thiếu thốn, tạm bợ, trường chỉ có 02 lớp mẫu giáo ghép với tổng số 30 học sinh. Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trường đã từng bước được đầu tư cải tạo, tu sửa về cơ sở vật chất cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, qua đó nhà trường luôn duy trì tốt các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Quang cảnh buổi lễ.

Cuối năm 2024, Trường Mầm non Yến Dương được đầu tư xây dựng thêm khối nhà 02 tầng, bảo đảm các phòng học và phòng chức năng theo tiêu chí. Trong năm học 2024 – 2025 toàn trường có 144 học sinh, được phân chia thành 04 lớp theo độ tuổi quy định; các điểm trường có 34 học sinh được phân chia thành 1 lớp nhà trẻ và 01 lớp mẫu giáo ghép. Trong những năm học gần đây, nhà trường luôn huy động 100% trẻ mẫu giáo đến trường. Trẻ đến trường được đảm bảo an toàn, được ăn ở, bán trú tại trường, hơn 95% trẻ có chiều cao, cân nặng phát triển tốt và 100% trẻ em 05 tuổi đã hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, nhà trường đã hoàn thành 5 tiêu chuẩn của kiểm định.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc mừng nhà trường.

Ghi nhận thành tích và quá trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia của nhà trường, ngày 25/02/2025, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 258/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Mầm non Yến Dương đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Đây là niềm vinh dự và tự hào, sự động viên khích lệ to lớn đối với cán bộ, giáo viên nhà trường. Đồng thời đặt ra cho nhà trường nhiệm vụ cần tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ghi nhận và chúc mừng những cố gắng, nỗ lực và thành tích của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong những năm qua và trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đồng chí đề nghị Sở GD&ĐT cùng huyện Ba Bể quan tâm hơn nữa giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các trường học trên địa bàn. Chỉ đạo, quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục; tạo điều kiện hỗ trợ và tăng cường bồi dưỡng để nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phối hợp với các cấp, ngành, các bậc phụ huynh và cộng đồng trong thực hiện công tác giáo dục; sẵn sàng chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia./.