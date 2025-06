Từ ngày 1/7/2025 sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế

Từ ngày 1/7/2025, số định danh cá nhân sẽ thay thế mã số thuế trong các giao dịch thuế đối với cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh. (Ảnh: CT)

Chỉ cần số định danh, không cần nhớ mã số thuế cũ

Theo Cục thuế (Bộ Tài chính), trong trường hợp thông tin đăng ký không khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cụ thể, các thông tin như họ và tên, ngày tháng năm sinh hoặc số định danh cá nhân (số căn cước công dân) bị sai lệch so với dữ liệu do Bộ Công an quản lý.

Đối với trường hợp này, cơ quan thuế sẽ cập nhật trạng thái mã số thuế của các trường hợp nói trên sang “mã số thuế chờ cập nhật thông tin số định danh cá nhân”. Đây là cảnh báo kỹ thuật cho thấy cá nhân chưa đủ điều kiện để sử dụng số định danh cá nhân thay thế mã số thuế, nếu chưa thực hiện điều chỉnh thông tin.

Để khắc phục, người nộp thuế cần chủ động thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 25 Thông tư số 86/2024/TT-BTC. Việc cập nhật có thể thực hiện trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp hồ sơ điện tử thông qua Trang Thuế điện tử. Những thông tin cần kê khai chính xác gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân bảo đảm trùng khớp hoàn toàn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau khi hoàn tất việc điều chỉnh thông tin và được cơ quan thuế xác nhận dữ liệu đã khớp đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người nộp thuế sẽ chính thức sử dụng số định danh cá nhân thay thế cho mã số thuế kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh điều chỉnh (trong trường hợp là hộ kinh doanh) hoặc khi nhận được thông báo xác nhận từ cơ quan thuế qua địa chỉ thư điện tử hay số điện thoại mà cá nhân đã đăng ký.

Kể từ thời điểm thông tin được xác nhận đúng, cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh sẽ sử dụng duy nhất số định danh cá nhân cho mọi giao dịch với cơ quan thuế. Việc kê khai, nộp thuế, điều chỉnh, bổ sung nghĩa vụ thuế kể cả nghĩa vụ phát sinh từ mã số thuế cũ sẽ được thực hiện thống nhất theo số định danh cá nhân.

Đồng thời, cơ quan thuế cũng sẽ quản lý toàn bộ dữ liệu thuế, bao gồm cả thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc, thông qua số định danh cá nhân mới. Điều này góp phần bảo đảm tính nhất quán, tránh trùng lặp hoặc thất thoát nghĩa vụ thuế.

Những trường hợp đặc biệt cần lưu ý

Trường hợp cá nhân từng được cấp nhiều hơn một mã số thuế, ngành thuế yêu cầu thực hiện cập nhật số định danh cá nhân cho toàn bộ các mã đã cấp. Cơ quan thuế sẽ thực hiện hợp nhất, tích hợp dữ liệu thuế về một đầu mối là số định danh cá nhân duy nhất.

Sau khi tích hợp, người nộp thuế có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNEID) cấp độ 2 để tra cứu toàn bộ nghĩa vụ thuế đã phát sinh theo từng mã số cũ, giúp bảo đảm minh bạch, không bỏ sót thông tin lịch sử nghĩa vụ.

Đáng chú ý, đối với các loại hóa đơn, chứng từ, hồ sơ thuế, giấy tờ đã phát hành trước đây có ghi mã số thuế cũ, người nộp thuế vẫn được tiếp tục sử dụng mà không phải sửa đổi hay thay thế. Những chứng từ này vẫn có giá trị pháp lý bình thường trong các thủ tục hành chính về thuế.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm hoạt động, từ ngày 1/7/2025, cơ quan thuế sẽ không cấp mã số thuế riêng cho từng địa điểm nữa. Thay vào đó, người đại diện hộ kinh doanh sử dụng số định danh cá nhân duy nhất để thực hiện nghĩa vụ thuế tại mọi địa điểm phát sinh hoạt động.

Các mã số thuế địa điểm đã được cấp trước ngày 1/7/2025 sẽ được cơ quan thuế tự động chuyển đổi sang số định danh cá nhân mà không phát sinh thủ tục bổ sung nào cho người nộp thuế.

Để hỗ trợ người dân thuận tiện trong việc kiểm tra thông tin thuế cá nhân và xác định tình trạng khớp đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ quan thuế hiện đã cung cấp nhiều kênh tra cứu chính thức.

Theo đó, người nộp thuế có thể truy cập trang thông tin điện tử Cục Thuế tại địa chỉ www.gdt.gov.vn, hoặc đăng nhập vào Trang Thuế điện tử tại https://thuedientu.gdt.gov.vn để kiểm tra thông tin mã số thuế, nghĩa vụ thuế và tình trạng cập nhật dữ liệu cá nhân.

Ngoài ra, với người dùng điện thoại thông minh, việc sử dụng ứng dụng iCaNhan hoặc eTaxMobile cũng là giải pháp nhanh chóng và tiện lợi để tra cứu và theo dõi các nghĩa vụ thuế cá nhân.

Trong trường hợp cần hỗ trợ trực tiếp, người nộp thuế có thể liên hệ cơ quan thuế nơi cư trú hoặc cơ quan thuế đang quản lý để được hướng dẫn cụ thể.

Người dân cũng cần lưu ý theo dõi thông báo từ cơ quan thuế qua email, tin nhắn hoặc ứng dụng thuế điện tử để kịp thời xử lý các yêu cầu điều chỉnh thông tin (nếu có). Việc chủ động cập nhật sẽ bảo đảm quyền lợi và tránh gián đoạn các giao dịch thuế khi chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân.

Hiện ngành thuế đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và hành chính để chuẩn bị cho việc sử dụng số định danh cá nhân thay thế mã số thuế. Trong đó, trọng tâm là phối hợp với Bộ Công an và các địa phương để rà soát, chuẩn hóa dữ liệu cá nhân; tổ chức tập huấn cho cán bộ thuế toàn quốc và nâng cấp các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin; kết nối liên thông với hệ thống đăng ký kinh doanh, kho bạc, ngân hàng và các bên liên quan.

Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình cải cách, không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp mà còn giúp ngành thuế quản lý hiện đại, hiệu quả hơn, hướng tới mục tiêu xây dựng chính phủ số, tài chính số và xã hội số./.