Tụ tập tại Bệnh viện bỏ hoang, 07 trường hợp dương tính với ma tuý

BBK - Hơn một tháng qua, kể từ khi không tổ chức Công an cấp huyện, công tác đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy, đã và đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, phường tập trung đấu tranh, xử lý.