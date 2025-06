UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên họp tháng 6/2025

Quang cảnh Phiên họp.

Theo báo cáo, kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm đạt khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế dự ước 6 tháng đầu năm 2025 đạt 8,2%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 4,5%; khu vực công nghiệp – xây dựng đạt 11,9%; khu vực dịch vụ đạt 8,6%.

Sản xuất nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2025 nhìn chung ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.050 tỷ đồng, đạt 46,13% kế hoạch năm 2025, tăng 17,85% so với cùng kỳ năm trước. Đến ngày 06/6/2025, toàn tỉnh giải ngân được 1.123,7 tỷ đồng, đạt 34,7% kế hoạch Trung ương giao; đạt 30% kế hoạch tỉnh giao, tăng 582 tỷ đồng (10 điểm phần trăm) so với cùng kỳ năm 2024. Thu ngân sách nhà nước đến ngày 04/6 được 427,56 tỷ đồng, đạt 37,7% dự toán giao, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo.

Tình hình thị trường nhìn chung ổn định, hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 6.250 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, đạt 51,21% kế hoạch năm 2025. Kim ngạch xuất, nhập khẩu 6 tháng năm 2025 ước đạt 25 triệu USD, tăng 16,28% so với cùng kỳ năm trước, đạt 55,5% kế hoạch năm 2025…

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội; khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường; nội vụ; thanh tra, tiếp công dân; công tác tư pháp; quốc phòng, an ninh;… được duy trì thực hiện.

Đại biểu dự họp.

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, chỉ ra một số hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, như: Tiến độ gieo trồng các cây trồng vụ xuân 2025 chậm so với kế hoạch đề ra; tiến độ thực hiện công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh đạt thấp, số vụ cháy rừng có xu hướng tăng; việc lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất năm 2025 cấp huyện vẫn còn chậm; công tác GPMT thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn… Đồng thời, đại biểu đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cũng tại Phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào 10 tờ trình dự thảo nghị quyết để trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2025, dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện hết trách nhiệm của mình trước khi hợp nhất hai tỉnh Bắc Kạn – Thái Nguyên; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cấp giấy chứng nhận QSDĐ sớm nhất có thể; tăng cường quản lý khoáng sản, đất đai, môi trường; tiếp tục đẩy mạnh chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch…/.